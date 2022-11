Vơ vét vàng, kim cương 'tiện tay' lấy 2 khẩu súng của gia chủ

TPO - Sau khi trộm được nhiều vàng, kim cương (trị giá 1,5 tỷ đồng), Lê Đức Vũ (SN 1990, ở Cát Bà) đem về nhà giấu. Hắn ném 2 khẩu súng trộm của gia chủ ném xuống biển rồi mang theo ít vàng để bán lấy tiền đi trốn.

Sáng 19/11, Công an huyện Cát Hải cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ án, tang vật và đối tượng Lê Đức Vũ (SN 1990, trú thị trấn Cát Bà) cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 30/10, khi phát hiện cửa nhà chị Đoàn Thị Thùy Dương (SN 1999, trú thị trấn Cát Bà) không khóa, Vũ đã lẻn vào. Tên trộm đã lấy đi 6 cây vàng, 6 viên kim cương, cùng nhiều trang sức bằng vàng hoặc đính kim cương.

Tên này còn lấy đi máy tính bảng, con lợn đất và 2 khẩu súng (loại bắn đạn cao su) của gia chủ. Ước tính, tổng giá trị số tài sản tên trộm lấy đi khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Cát Hải đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố, Công an các huyện Kiến Thụy, An Dương truy bắt tên trộm.

Sau nhiều ngày truy lùng, tổ cảnh sát đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm khi kẻ này đang lần trốn tại xã Hồng Thái (huyện An Dương).

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai sau khi trộm được nhiều tài sản, hắn mang vàng, kim cương về nhà giấu. Sau đó, hắn ném 2 khẩu súng trộm được xuống biển rồi mang theo ít vàng bán lấy tiền tiêu trên đường đi trốn.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ 2 nhẫn kim cương, nhiều trang sức bằng vàng, tiền mặt… có tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Công an huyện Cát Hải cũng tìm thấy 2 khẩu súng mà đối tượng vứt tại khu vực Bến Bèo, thị trấn Cát Bà.

Công an huyện Cát Hải cho biết thêm, Vũ là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.