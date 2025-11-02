Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng, nhiều người bị cuốn trôi

TPO - Hồ chứa nước của một doanh nghiệp tự đắp trên núi ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bị vỡ, nước ồ ạt tràn xuống khu dân cư cuốn trôi nhiều người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 1/11, người dân khu vực chân núi xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn. Ngay sau đó dòng nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy táo và nhà dân.



Lực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân.

Ông Tính (người dân xã Tuy Phong) cho hay, khi ông đang canh rẫy thì nghe tiếng nổ, đoán chắc vỡ đập trên núi nên vội bỏ chạy. Ngay sau đó thì nước trên núi cuồn cuộn chảy xuống hoa màu.

Theo người dân địa phương, ít nhất ba người bị nước cuốn trôi ở khu vực Cây Cà, trong đó có một bé gái 13 tuổi.

Ông Tính thẩn thờ sau khi chạy lũ.

Lãnh đạo UBND xã Tuy Phong, xác nhận sự cố xảy ra tại hồ chứa của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngoài lực lượng tại chỗ, một đội tình nguyện cùng xe cứu thương 0 đồng và xe chở canô đã xuất phát từ Phan Thiết ra Tuy Phong hỗ trợ công tác cứu hộ.

Ít nhất có 3 người bị nước cuốn trôi.

Đến 2 giờ sáng 2/11, lực lượng chức năng cùng người dân đã cứu được hai người lớn bị nước cuốn trôi ở khu vực Cây Cà. Còn cháu 13 tuổi đang bị mất tích.