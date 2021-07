Vô địch EURO 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục

Dù gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch khiến các trận đấu khó lấp đầy khán giả, các nhà tài trợ khó vung tiền mạnh do làm ăn thất bát, song năm nay UEFA vẫn chi thưởng “vọt xà” so với các kỳ trước. Như UEFA công bố, quỹ thưởng của EURO 2020 tăng 28% so với giải đấu năm 2016.

Theo đó, sẽ có tới 371 triệu euro dành cho quỹ chi thưởng. Đội vô địch Italia sẽ nhận về con số chưa từng có là 10 triệu euro (khoảng 272 tỷ đồng). Nhưng chắc chắn, theo mức thưởng lũy kế dành cho các đội tuyển góp mặt ở vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết rồi bán kết thì số tiền tổng họ được nhận còn lớn hơn như thế rất nhiều.

Cụ thể, một đội tuyển lọt vào vòng 1/8 sẽ bỏ túi 2 triệu euro, vào tứ kết là 3,25 triệu, bán kết là 5 triệu euro, mỗi trận thắng ở vòng bảng có thêm 1,5 triệu và hòa là 0,75 triệu euro. Tổng cộng, trên hành trình vào đến chung kết, Italia đã chắc chắn “gom” được xấp xỉ 15 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro vô địch và 9,25 triệu cho việc giành vé vào vòng chung kết, họ sẽ có 34 triệu euro, bằng 9% tổng quỹ chi thưởng của UEFA dành cho 24 đội bóng. Trong khi đó, theo dự tính, Anh sẽ có 30 triệu euro tổng tiền thưởng (gồm 7 triệu cho đội á quân).

Rõ ràng, đội vô địch thì luôn thu về con số cao nhất. Nhưng với người Italia, quan trọng nhất vẫn là họ đã mang về chức vô địch EURO. Chắc chắn sẽ có những buổi tiệc ăn mừng thâu đêm và chắc chắn cũng sẽ có những cơn mưa tiền thưởng khác dành cho đoàn quân của Roberto Mancini.