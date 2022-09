Vợ đại gia chết lặng, không muốn tin dù nghe chính miệng chồng thú nhận lý do xin vợ cho bán nhà

TPO - Tôi nghĩ chồng chị đưa ra lý do vì chị bầu bí, sinh nở rồi nuôi con mọn nên anh ấy mới sa ngã vào chuyện bồ bịch, gái gú đến nỗi hết tiền nhà phải tham ô công quỹ để cung phụng tình trẻ là điều không thể xuôi tai, không thể chấp nhận được!

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nữ giám đốc công ty may chết lặng khi nghe lý do chồng quỳ gối van xin 'cứu giúp', tôi nghĩ chồng chị đưa ra lý do vì chị bầu bí, sinh nở rồi nuôi con mọn nên anh ấy mới sa ngã vào chuyện bồ bịch, gái gú đến nỗi hết tiền nhà phải tham ô công quỹ để cung phụng tình trẻ là điều không thể xuôi tai, không thể chấp nhận được!

Chẳng qua chồng chị bao biện như vậy để tránh mang tiếng hư hỏng, sống hưởng thụ bản năng mà quên tình chồng nghĩa vợ, quên trách nhiệm làm người trụ cột trong gia đình mà thôi.

Vả lại có thanh minh, có xuống nước quỳ gối trước mặt chị thì anh ấy mới có hy vọng chị mềm lòng tha thứ, rồi tìm cách trả nợ hộ để anh ấy khỏi phải ra toà, khỏi phải mất thể diện với gia đình, với đồng nghiệp, chứ thực lòng chồng chị yêu thương vợ con thì sẽ không có cái kết trớ trêu, đau lòng này nữa đâu chị ạ.

Tôi phân tích dài dòng như vậy chỉ để mong chị nhìn ra bộ mặt thật của người đàn ông bấy lâu nay chị vẫn tôn thờ, trân trọng, vẫn hy vọng sẽ là bờ vai tin cậy để chị và con gái nương tựa trong cuộc đời này.

Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt trong thương trường, chỉ cần sự tỉnh táo, quyết đoán và sáng suốt tôi tin chị sẽ có hướng khắc phục hậu quả sự việc do chồng chị gây ra một cách hợp tình, hợp lý mà không để ảnh hưởng đến kinh tế cũng như thanh danh của chị. Chúc sức khoẻ chị và cháu. Mong an lành sớm đến với chị.