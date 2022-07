Vợ cũ tố chồng gây án mạng rồi bỏ trốn

TPO - Sau khi vụ án mạng xảy ra, chị Nguyễn Thuý Đ. cho biết, nghi phạm gây án là chồng cũ của chị, đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi công an có mặt.

Chiều 17/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng trên địa bàn phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sinh sống trong khu dân cư Việt Sing thuộc phường An Phú nghe thấy chị Nguyễn Thúy Đ. (31 tuổi, quê Sóc Trăng) hô hoán cầu cứu.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện anh Nguyễn Anh Đ. (22 tuổi, quê Quảng Bình) nằm gục trong phòng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chị Đ. cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng là chồng cũ của mình, tên Phan Văn Nhí (34 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trước đó, Nhí đến tìm chị Đ. thì thấy anh Đ. đang ở trong phòng. Nghi ngờ chị Đ và anh Đ có quan hệ tình cảm với nhau nên Nhí dùng hung khí đâm anh Đ.

Sau khi gây án, Nhí bỏ trốn và hiện công an đang truy bắt.