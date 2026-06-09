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Vợ cố cầu thủ Diogo Jota gửi tâm thư xúc động trước thềm World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Diogo Jota chưa từng được góp mặt tại một kỳ World Cup trước khi qua đời trong vụ tai nạn thương tâm năm 2025. Nhưng tại World Cup 2026, giấc mơ ấy sẽ được người bạn thân Andy Robertson mang theo, qua bức thư đầy nước mắt mà vợ Jota gửi tới đội trưởng Scotland.

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Diogo Jota và Andy Robertson trong màu áo Liverpool.

Trước ngày Scotland trở lại sân khấu World Cup sau gần ba thập kỷ vắng bóng, Andy Robertson đã nhận được món quà tinh thần đặc biệt từ Rute Cardoso - người vợ của cố tiền đạo Diogo Jota.

Những dòng thư xúc động không chỉ gợi nhớ tình bạn đẹp giữa hai cựu đồng đội Liverpool, mà còn nhắc rằng giấc mơ World Cup của Jota vẫn đang được tiếp tục theo một cách rất riêng.

Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc hồi tháng 7 năm ngoái, chỉ ít lâu sau khi góp công giúp Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2026.

Dù có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo của Liverpool chưa từng được góp mặt tại một kỳ World Cup nào. Chấn thương bắp chân khiến anh lỡ hẹn tại World Cup 2022 ở Qatar. Giờ đây, giấc mơ được bước ra sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới của anh mãi mãi dang dở.

Bởi vậy, khi Scotland giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, Andy Robertson đã không thể ngăn những suy nghĩ về người bạn thân của mình.

“Tôi không thể ngừng nghĩ về Diogo Jota. Chúng tôi từng nói rất nhiều về World Cup. Cậu ấy lỡ kỳ World Cup trước cùng Bồ Đào Nha, còn tôi cũng không thể góp mặt vì Scotland không giành quyền tham dự. Chúng tôi luôn nói về cảm giác sẽ như thế nào khi được góp mặt ở một kỳ World Cup. Tôi biết hôm nay cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi”, Robertson chia sẻ sau khi Scotland chính thức đoạt vé.

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Những lời tâm sự ấy đã chạm đến trái tim Rute Cardoso, người vợ và cũng là mẹ của ba con Jota.

Trong bức thư được FIFA công bố, cô viết: “Diogo thường nhắc về anh. Về tình bạn mà hai người đã xây dựng, những trận chiến cùng nhau trải qua, những tiếng cười, những cuộc trò chuyện về bóng đá và cả những giấc mơ. World Cup là một trong những giấc mơ ấy - giấc mơ mà hai người đã cùng nuôi dưỡng với niềm đam mê mãnh liệt".

"Khi tôi nghe những gì anh nói sau ngày Scotland giành vé dự World Cup, tôi nhận ra Diogo chưa bao giờ thực sự rời xa sân cỏ. Khi anh bước ra sân ở World Cup, anh sẽ không đi một mình. Anh sẽ mang theo cả giấc mơ của Diogo. Diogo sẽ ở đó, trong suy nghĩ, trong từng bước chạy và trong trái tim anh", Rute bày tỏ.

Rute cũng gửi lời cảm ơn tới Robertson vì đã luôn nhớ về Jota và biến nỗi đau mất mát thành động lực sống: “Diogo chắc chắn sẽ và vẫn luôn vô cùng tự hào về anh. Hãy trân trọng giấc mơ ấy, Andy. Hãy sống trọn vẹn với nó, cho chính anh và cho cả Diogo".

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Trong đoạn phim do FIFA thực hiện, Robertson trực tiếp đọc lá thư và không giấu được sự xúc động. Đội trưởng Scotland thừa nhận những dòng tâm sự ấy sẽ ở lại trong lòng anh “rất lâu, rất lâu nữa”.

Hậu vệ vừa chuyển sang khoác áo Tottenham sau khi chia tay Liverpool, cũng khẳng định người đồng đội quá cố sẽ luôn đồng hành cùng mình trên hành trình World Cup.

“Tôi sẽ luôn mang anh ấy trong tim. Tôi biết anh ấy sẽ ở bên tôi ở trận đầu tiên, trận thứ hai, trận thứ ba và hy vọng còn lâu hơn thế nữa. Những ký ức về anh ấy vẫn luôn hiện diện. Có lúc chúng tôi cười, có lúc chúng tôi khóc. Và điều đó sẽ không thay đổi, đặc biệt tại một giải đấu giàu cảm xúc như World Cup. Tôi không còn thi đấu chỉ cho riêng mình nữa. Tôi đang thi đấu cho cả hai chúng tôi".

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Scotland nằm ở bảng C cùng Brazil, Morocco và Haiti. Với Robertson, hành trình trở lại World Cup của Scotland không còn đơn thuần là câu chuyện của một đội tuyển sau 28 năm chờ đợi.

Đó còn là hành trình mang theo ký ức về một người bạn đã khuất, người chưa từng được sống trọn giấc mơ World Cup của riêng mình, nhưng vẫn hiện diện trong từng bước chân của những người ở lại.

Trọng Đạt
#Diogo Jota #Andy Robertson #World Cup 2026 #Liverpool #Bóng đá

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