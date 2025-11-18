Vỏ bọc thiên thần của Kim Yoo Jung trong Dear X: Hóa minh tinh là chuộng "giàu ngầm"

HHTO - Với diễn xuất lột xác ngoạn mục, Kim Yoo Jung trong "Dear X" (X thân mến) liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi phân đoạn không chỉ kể chuyện bằng cảm xúc mà còn cho thấy sự khác biệt của Baek Ah Jin qua 3 giai đoạn cuộc đời.

Thời gian gần đây, Dear X trở thành cái tên được hội mê phim Hàn nhắc đến liên tục. Giữa làn sóng đó, Kim Yoo Jung - sao nhí một thời với hình tượng trong trẻo, hiền lành gây bất ngờ với cú "lật mặt" choáng váng khi hóa thân thành Baek Ah Jin - một ác quỷ đội lốt thiên thần khiến người xem rùng mình.

Dear X kể về 3 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Baek Ah Jin, từ thời thiếu niên đầy tổn thương đến lúc trở thành một minh tinh nổi tiếng và cuối cùng là khi cô trả giá. Cũng vì câu chuyện trải dài nên trang phục của nhân vật được thay đổi theo từng giai đoạn. Ở thời điểm đầu tiên, Kim Yoo Jung thường xuất hiện trong bộ đồng phục.

Ở tuổi 26, Kim Yoo Jung vẫn "cân gọn" trang phục học sinh.

Cô nàng phối áo sơ mi đồng phục với blazer, đôi khi lại thay bằng cardigan, nổi bật chuẩn học sinh xuất sắc. Baek Ah Jin đi học bằng trợ cấp, kiếm thêm tiền từ việc cho vay lãi. Cuộc sống không giàu có nên đồ cô sử dụng chủ yếu là phân khúc tầm trung, bình dân từ thương hiệu nội địa Hàn như VLETI, ULKI, moat... Món phụ kiện không đổi trong suốt giai đoạn đi học của Baek Ah Jin là đôi giày converse trắng.

Bước sang giai đoạn thứ hai, Baek Ah Jin chính thức gia nhập giới giải trí và nhanh chóng trở thành minh tinh dẫn đầu thế hệ mới. Bên ngoài, cô là người thanh lịch, hoàn hảo, hòa nhã, đáng yêu nhưng bên trong là một con người mưu mô, tàn nhẫn. Vì thế, trang phục của Kim Yoo Jung trong giai đoạn này trở nên hào nhoáng, lộng lẫy, phản ánh hình ảnh của một minh tinh quyền lực.

Các khoảnh khắc Baek Ah Jin bước lên thảm đỏ trong Dear X nhanh chóng gây sốt, bởi mỗi lần xuất hiện là một lần Kim Yoo Jung ghi điểm trọn vẹn từ trang phục, kiểu tóc đến phong cách trang điểm.

Chiếc váy đen cúp ngực, xẻ tà của PINKONG giúp cô khoe đôi chân thon dài cùng khí chất ngôi sao được cư dân mạng khen ngợi.

Kim Yoo Jung ưu tiên diện đồ theo phong cách quiet luxury (giàu ngầm), đề cao sự sang trọng nhưng không phô trương. Cô nàng tập trung chọn quần áo có phom dáng tối giản và gam màu trung tính để tạo nên vẻ "nhẹ nhàng mà đắt giá". Không còn là đôi converse đi từ ngày này qua tháng nọ hay trang phục bình dân, tủ đồ lúc này của Baek Ah Jin được bổ sung hàng loạt đồ hiệu như LV, Versace, giày Louboutin, trang sức FRED... Nhờ đó, hình ảnh Baek Ah Jin trở nên thanh lịch, quyền lực nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng, bí ẩn đặc trưng của một minh tinh đầy toan tính.

Không cần logo hàng hiệu phô trương, nhưng chỉ một ánh nhìn là thấy ngay sự đắt giá trong trang phục.

Kim Yoo Jung thường diện blazer, áo khoác có phần vai vuông vức, chú trọng form dáng cứng cáp, gọn gàng, ngay ngắn để tô đậm vẻ sắc sảo và thể hiện rõ khí chất của một ngôi sao đang từng bước khẳng định quyền lực trong giới giải trí.

Nguyên cây Miu Miu của Baek Ah Jin trong phân cảnh đến công ty bất ngờ gặp mẹ kế cũng gây sốt. Mũ lưỡi trai là phụ kiện không thể thiếu để tránh ánh mắt người qua đường của minh tinh Ah Jin mỗi khi ra ngoài khi không có lịch trình.

Hiện tại, bộ phim mới chiếu được nửa chặng đường, khiến khán giả vừa háo hức theo dõi diễn biến, vừa "truy lùng" trang phục mới của nữ chính. Ở tập 6 vừa lên sóng, Baek Ah Jin bắt đầu đối mặt với thử thách lớn hơn: Không chỉ phải giữ vững địa vị trong giới khi đàn chị Ina liên tục gây khó dễ, mà còn phải đề phòng quá khứ là hung thủ sát hại cha bị phanh phui. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, mở ra mạch quyền lực và âm mưu mới của cô.