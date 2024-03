Vinhomes ra mắt Vinhomes Royal Island – “Thành phố đảo hoàng gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

Ngày 15/3/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt dự án “Thành phố Đảo Hoàng Gia” – Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng - đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố. Được kiến tạo để trở thành “đặc khu mới” của giới tinh hoa quốc tế, Vinhomes Royal Island quy tụ hệ thống tiện ích và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu thế giới, với những đặc quyền cư dân vượt trội, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Vinhomes Royal Island có quy mô 877 hécta, tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, kết nối nội đô hiện tại của Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và là địa thế “đảo trong phố” độc đáo, duy nhất trên toàn quốc. Vị trí độc tôn cho phép dự án dễ dàng tiếp cận tới các khu vực trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, cũng như tới các thành phố lớn trên thế giới thông qua hệ thống đường không - đường thuỷ - đường bộ.

Địa thế đảo trong phố “độc nhất vô nhị” là cơ sở để Vinhomes kiến tạo cuộc sống đẳng cấp bậc nhất châu lục cho Vinhomes Royal Island. Tại đây, cư dân sẽ được thụ hưởng những đặc quyền “độc bản” và riêng tư từ bộ sưu tập các tiện ích và dịch vụ thượng lưu lần đầu tiên được quy tụ đầy đủ trong một khu đô thị như: Bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10ha; Sân Golf 36 hố 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia; Phố đi bộ bên sông dài và đẹp nhất Việt Nam; Công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú mở Safari… Đặc biệt, Vinhomes Royal Island là dự án đô thị duy nhất tại Việt Nam và hiếm hoi trên thế giới có đa số tư gia sở hữu bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà.

Bên cạnh “cảm giác đẳng cấp trong từng phút giây”, các chủ nhân tương lai của đảo Hoàng Gia còn được thụ hưởng hạ tầng tiện ích toàn diện, đáp ứng vượt trội nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường nhật.

Cụ thể, về chăm sóc sức khỏe, cùng với Phòng khám đa khoa Quốc tế Vinmec được đầu tư ngay trên đảo, lần đầu tiên dịch vụ “y tế tận nhà” được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai ngay tại khu đô thị, với 2 nhánh dịch vụ là khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Khởi đầu tại Vinhomes Royal Island, dịch vụ “y tế tận nhà” là đặc quyền chưa từng có tại Việt Nam nhằm mang đến cho cư dân sự thoải mái và tiện nghi tối đa, bao gồm dịch vụ mời bác sỹ/điều dưỡng thăm khám, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm…; Chăm sóc mẹ sau sinh và bé, người cao tuổi, hậu phẫu... tại nhà.

Ngoài ra, với diện tích cây xanh, mặt nước lên tới 359ha, 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, Gym… bao phủ khắp dự án – Vinhomes Royal Island mở ra một cuộc sống tràn đầy năng lượng, là môi trường tuyệt vời để nâng cao sức khỏe thân – tâm –trí cho mỗi cư dân.

Về giáo dục, Vinhomes Royal Island quy hoạch tới 7 trường Mầm non, Tiểu học, THCS & liên cấp Vinschool cùng Trường Quốc tế Hàn Quốc nhằm mang lại môi trường phát triển tốt nhất và toàn diện nhất cho những công dân toàn cầu tương lai.

Về vui chơi, giải trí và thư giãn, Vinhomes Royal Island quy tụ TTTM Vincom Mega Mall mô hình Life Design Mall; 2 công viên văn hóa quốc tế đặc sắc ven sông là K-Park Hàn Quốc lung linh sắc màu và quảng trường châu Âu phồn hoa tráng lệ; Trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace sang xịn bậc nhất Việt Nam với sức chứa lên tới 3000 người trong nhà và 2000 người ngoài trời. Cùng với thiên đường vui chơi giải trí là các hoạt động cộng đồng, sự kiện lễ hội văn hóa – nghệ thuật – thể thao đặc sắc sẽ được tổ chức quy mô và liên tục trong năm trên đảo.

Về an ninh an toàn - Vinhomes Royal Island được trang bị hệ thống an ninh đa lớp ứng dụng công nghệ AI hiện đại, có bố trí tàu tuần tra trên sông và dịch vụ quản lý 5 sao đẳng cấp quốc tế, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tối đa cho cư dân.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: “Thành phố Đảo Hoàng Gia” Vinhomes Royal Island là dự án tâm huyết của Vinhomes. Chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian sống hàng ngày nhưng thật đặc biệt, thật cao cấp dành cho giới tinh hoa Việt Nam và quốc tế; không chỉ góp phần thu hút các nhà đầu tư, doanh nhân tài giỏi trên khắp thế giới mà còn góp phần nâng thị trường bất động sản Việt Nam lên một tầm cao mới”.

Toàn bộ dự án được chia thành 11 phân khu, bao quanh sân Golf và xen kẽ giữa các hệ thống tiện ích và dịch vụ là: Đảo Vua, Hoàng Gia, Quý Tộc, Golf Land, Đảo Thiên Đường, Miyabi, Komorebi, Hoàng Thành, Tài Lộc, Kinh Đô, Royal Riverside, bao gồm các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse….Phong cách thiết kế các phân khu rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu và thẩm mỹ của các công dân Việt Nam và quốc tế, nhưng đều có điểm chung là thiết kế sang trọng và ấn tượng, sánh ngang với các dự án đô thị cao cấp hàng đầu châu lục.

Với không gian nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà cùng bộ sưu tập tiện ích thượng lưu độc bản do nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam Vinhomes kiến tạo - “Thành phố Đảo Hoàng Gia” Vinhomes Royal Island chắc chắn sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản tháng 3 và cũng sẽ là dự án đặc biệt nhất ra mắt trong năm 2024.

3.000 người tham gia sự kiện ra mắt Vinhomes Royal Island Ngày 15/3/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt dự án Vinhomes Royal Island, thu hút 3.000 khách hàng và nhân viên kinh doanh. Sự kiện khẳng định sức hút mạnh mẽ của Vinhomes Royal Island, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản ngay trong quý đầu năm.