Vinhomes Grand Park tiếp tục ra mắt dòng bất động sản đẳng cấp phong cách Mỹ

Tiếp nối thành công của The Beverly - dự án tại tâm điểm của TP Thủ Đức, trong tháng 4, Vinhomes dư kiến ra mắt thị trường bất động sản siêu phẩm cuối cùng của Đại đô thị Vinhomes Grand Park - The Beverly Solari với chất sống sang trọng, phóng khoáng đỉnh cao của miền Tây nước Mỹ

Sức hút giữa tâm điểm TP Thủ Đức

Tháng 7/2019, đại đô thị Vinhomes Grand Park chính thức ra mắt thị trường với dự án cao tầng mang tên The Rainbow. Sau 3 năm, Vinhomes Grand Park xác lập được những kỷ chưa từng có trên thị trường, từng bước làm thay đổi “bộ mặt” của cả TP. Thủ Đức: hơn 10.000 căn hộ The Rainbow bán hết trong 17 ngày; toàn bộ bảng hàng của phân khu biệt thự cao cấp The Manhattan được bán hết chỉ trong 8 ngày; gần 10.000 căn hộ The Origami được giao dịch thành công chỉ trong 16 tháng. Và gần đây nhất, toàn bộ giỏ hàng của dự án căn hộ cao cấp The Beverly đã được tìm chủ nhân ngay khi vừa mở bán.

“Siêu phẩm triệu đô” The Beverly ra mắt đã mang đến một phong cách sống chuẩn Mỹ chưa từng có tại TP. Thủ Đức. Với chuỗi công viên nội khu được lấy cảm hứng từ đồi Beverly Hills nổi tiếng thế giới, The Beverly sở hữu thiết kế đột phá mới mẻ, thể hiện sự đẳng cấp, xa hoa dành cho những chủ nhân đẳng cấp đích thực.

Tiện ích cao cấp, đa dạng, chất sống Mỹ thời thượng cùng những kỷ lục mới được xác lập của The Beverly đã tạo nên sức hút vô cùng mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Sở hữu vị trí độc tôn ngay trung tâm Vinhomes Grand Park cùng tầm view độc bản trực diện đại công viên 36ha chính là những lý do khiến khách hàng “xuống tiền” để nắm bắt cơ hội sở hữu những “viên kim cương” đắt giá nhất.

The Beverly Solari giải tỏa “cơn khát” nguồn cung

Nối tiếp sự thành công của The Beverly, giai đoạn 2 của dự án chính thức được hé lộ với tên gọi The Beverly Solari. Đây cũng là dự án cao tầng cuối cùng của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, mang đậm phong cách sang trọng và phóng khoáng của bờ Tây nước Mỹ cùng với trải nghiệm sống tự do và hiện đại bậc nhất.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án chính là Đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất và sa hoa bậc nhất ngay dưới chân nhà. Cùng với đó là TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam ngay sát cạnh tạo nên một tâm điểm mua sắm với những giá trị chuẩn chất Mỹ ở một tầm cao khác biệt. Chỉ với một bước chân, cư dân của The Beverly Solari sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi giải trí, ẩm thực, thể dục thể thao cùng các dịch vụ mua sắm đẳng cấp.

Lấy cảm hứng từ hình tượng chim đại bàng nước Mỹ mạnh mẽ và uy quyền, quảng trường Golden Eagle được kiến tạo với tổ hợp kiến trúc tượng đại bàng kiêu hãnh, hồ nước trung tâm rộng lớn và đồi cảnh quan Beverly Hills, quần thể cây xanh rộng, biểu trưng chất Mỹ phồn hoa.

Với việc sở hữu vị trí đắt giá ngay tại trung tâm mua sắm sầm uất và cũng là dự án cao tầng cuối cùng của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari được đánh giá là “gà đẻ trứng vàng” của những nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội và là nơi tận hưởng cuộc sống “làm chủ tầm cao” của những cư dân tinh hoa. Dự kiến The Beverly Solari sẽ được chủ đầu tư Vinhomes đưa ra thị trường vào tháng 4/2022.