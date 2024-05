Vinhomes Grand Park - Điểm đến du lịch “hot, hit” ngay trong lòng thành phố

Tranh thủ 2 ngày cuối tuần, chị Daphne Tang (kỹ sư phần mềm người Singapore đang làm việc tại TP.HCM) “lên đồ” đi khám phá Vinhomes Grand Park để tìm câu trả lời vì sao nơi đây lại được gọi với nhiều cái tên như “Thành phố triệu điểm đến”, “Đại đô thị đáng sống bậc nhất phương Nam” và giờ được coi là điểm du lịch “hot, hit” bậc nhất trong lòng thành phố.

Khi đại đô thị cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn

“Tôi không nghĩ ngay gần trung tâm lại có một không gian sinh động, phức hợp hiện đại đến vậy. Chỉ hơn 30 phút đi xe buýt về phía Đông TP.Thủ Đức, là có thể bắt gặp một “ốc đảo” xanh tươi ẩn mình dưới những tòa nhà hiện đại. Được đặt ở TP.HCM - nơi vốn luôn sầm uất và chật chội, đại đô thị này càng trở nên hiếm có khó tìm”, kỹ sư người Singapore chia sẻ.

Còn Thanh Diệp - một travel blogger cho biết, vào dịp lễ, tết, để thay đổi không khí, nạp lại năng lượng, cô cùng bạn bè cũng hay chọn Vinhomes Grand Park làm nơi “đổi gió, xả hơi” thay vì chọn những chuyến du lịch xa xôi, đông đúc, tốn kém.

Đi nhiều nơi, có cơ hội trải nghiệm nhiều điểm đến nổi tiếng, Thanh Diệp cho rằng ở Vinhomes Grand Park có đầy đủ những yếu tố thu hút khách du lịch. Bởi ở đây có không gian của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đó là bãi cát trắng trải dài, hồ nước rộng, hàng dừa xanh tít tắp, hay những tuyến phố ẩm thực sầm uất, khu mua sắm, biểu diễn âm nhạc kéo dài tới nửa đêm.

“Mình được biết, tại đây sắp có thêm VinWonders – mô hình vui chơi, giải trí tại các dự án nghỉ dưỡng hàng đầu. Chắc chắn, VinWonders sẽ là điểm tựa để kéo hàng ngàn du khách, người dân về Vinhomes Grand Park để an cư cũng như vui chơi, giải trí”, Thanh Diệp chia sẻ.

Theo giới chuyên gia, từ trước đến nay, các khu đô thị dường như bị bỏ quên trong cấu trúc hình thành hệ sinh thái du lịch cộng sinh. Thực tế, khu đô thị có khả năng trợ giúp rất mạnh cho phát triển du lịch.

“BĐS này cộng sinh với BĐS khác tạo ra sức hấp dẫn toàn diện của một điểm du lịch. Đây là hướng phát triển mới hiện nay, và chưa có nhiều doanh nghiệp có kinh nghiệm, kinh phí để đầu tư phát triển”, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhận định.

Cũng theo ông Võ, du lịch không chỉ đơn giản là phát triển các BĐS cho thuê, lưu trú. Cư dân và du khách cần vui chơi, thụ hưởng, trải nghiệm nhiều mặt như mua sắm, giải trí, chữa bệnh, tìm hiểu văn hoá… “Vì vậy, việc tổ chức liên kết các BĐS phục vụ du lịch tạo nên một hệ sinh thái du lịch là xu hướng tất yếu”, ông nói.

Theo đó, Vinhomes Grand Park đã sẵn sàng cho sự liên kết này. Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông, nơi vốn đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, đại đô thị mở ra cho du khách một thiên đường trải nghiệm khác biệt chỉ sau vài chục phút di chuyển.

Thỏa mãn du khách bởi chuỗi tiện ích đa dạng, đẳng cấp

Từ trung tâm TP.HCM, di chuyển chừng nửa giờ ra cửa ngõ phía Đông, du khách sẽ bắt gặp Vinhomes Grand Park với một hệ sinh thái đa dạng, là sự kết hợp vẻ đẹp của thiên nhiên xanh, tươi mát và các tiện ích đẳng cấp ra đời từ bàn tay kiến tạo con người.

Tâm điểm của cả Đại đô thị, được ví như lá phổi xanh khổng lồ, chính là Công viên trung tâm 36ha - công viên trong khu đô thị quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Trên diện tích rộng lớn, mỗi cư dân và du khách đều có thể tìm cho mình những không gian riêng đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích.

Nơi đây còn có công viên vui chơi gia đình với đa dạng trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Những ai đam mê bơi lội, khám phá có thể ghé Công viên nước Water Park; nếu muốn vừa rèn luyện sức khỏe vừa thư giãn tinh thần có thể lựa chọn Công viên sinh thái. Trong không gian 36ha còn có Phố ẩm thực với gần 100 gian hàng. Đây là điểm đến được nhiều du khách yêu thích vì đáp ứng được cả 3 nhu cầu: ăn uống, vui chơi và giải trí.

Nếu ai đó từng choáng ngợp trước một rừng cây khổng lồ phát ra ánh sáng lung linh khi đến đảo quốc Singapore thì tại đây, nằm trọn trong Đại công viên còn có 15 cây ánh sáng, cao hơn 20m huyền ảo không kém.

“Khung cảnh này khiến tôi có cảm giác như mình được trở về nhà. Phút chốc nỗi cô đơn của một người xa xứ tan biến”, chị Daphne Tang chia sẻ.

Đi dọc theo những tuyến phố, len lỏi vào những phân khu, du khách như chị Daphne Tang sẽ còn bắt gặp 15 công viên nội khu đa dạng chủ đề, cho du khách không khỏi trầm trồ về một Đại đô thị đa tầng trải nghiệm.

Du khách cũng có thể ghé thăm The Manhattan, The Beverly, The Glory Heights… những phân khu sang trọng và đẳng cấp bậc nhất của Vinhomes Grand Park để cảm nhận không khí giao thương thời thượng. Tại đây, Đại lộ mua sắm đã lộ diện, Quảng trường Golden Eagle đang dần thành hình, bên cạnh là Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam đang hối hả hoàn thiện.

Không khí sôi động của tâm điểm thương mại, vui chơi, giải trí tại Vinhomes Grand Park được thổi bùng khi du khách, cư dân đặt chân tới các con đường sầm uất tại The Rainbow, với sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu F&B nổi tiếng. Thêm vài phút di chuyển, cư dân và du khách có thể ghé vào phố thương mại Broadway. Ngang qua đây, bất kỳ ai cũng khó cưỡng lại việc dừng chân thưởng thức ngay một ly cà phê sữa đá Sài Gòn tại Phúc Thái Coffee, một phần cơm nóng hổi tại Cơm tấm Phúc Lộc Thọ hay thưởng thức đa dạng ẩm thực tại Bún phở Ba miền, Ốc Ghe…

Nếu vẫn chưa đủ ấm bụng, du khách cũng có thể dừng chân tại Phố đi bộ - Chợ đêm để sẵn sàng khám phá ẩm thực đường phố phong phú kết hợp với sân khấu nghệ thuật hoành tráng, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm vui chơi, mua sắm thú vị.

Hơn cả giá trị của một Đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam, Vinhomes Grand Park với những công trình điểm nhấn, tiện ích đẳng cấp và trải nghiệm khác biệt đang góp phần mở ra một địa chỉ du lịch, khám phá, thương mại mới ở khu vực phía Nam .