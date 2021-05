Vĩnh Phúc phát hiện thêm 20 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Ngày 6/5, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - Đinh Ngọc Khoa cho biết, sau quá trình kiểm tra, rà soát, Công an tỉnh đã phát hiện thêm 20 người Trung Quốc cư trú, nhập cảnh trái phép. Trước đó, công an tỉnh này đã bắt giữ 52 trường hợp.