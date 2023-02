Vĩnh Phúc: Cán bộ, công chức không đi lễ hội chọi trâu trong giờ hành chính

TPO - Ngày 7/2, Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 - lễ hội lễ hội chọi trâu truyền thống có lịch sử lâu đời nhất cả nước diễn ra tại huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Công an huyện đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Theo thông báo của Công an huyện Sông Lô, để lễ hội chọi trâu diễn ra thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, nghiêm cấm người dân sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô khi tham gia giao thông.

Không tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội; không lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Cơ quan công an đề nghị: "Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính".

Đồng thời, khuyến khích người dân chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý. "Khuyến khích việc mua, bán thịt trâu chọi thương phẩm với ý nghĩa cầu lộc, may mắn đầu năm. Tuy nhiên, thịt trâu chọi thương phẩm chỉ được tổ chức bày bán tại khu vực được ban tổ chức quy định, trong khuôn viên sân UBND xã Hải Lựu. Các sạp hàng, quán rao bán thịt trâu bên ngoài địa điểm trên không phải là thịt trâu chọi thương phẩm", thông báo cho hay.

Công an huyện Sông Lô sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường hướng về khu vực trung tâm lễ hội, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng công khai và bí mật đảm bảo an ninh trật tự lễ hội.

Cơ quan chức năng cũng sẽ lắp đặt và giám sát chặt chẽ hệ thống camera an ninh phục vụ công tác xác minh, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong và ngoài khu vực diễn ra lễ hội...