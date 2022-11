VinFast VF e34 - SUV cỡ C hiếm hoi tầm giá 700 triệu đạt chuẩn an toàn ASEAN NCAP

VinFast VF e34 vừa đạt chứng nhận an toàn 4 sao theo tiêu chuẩn của Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP), điều mà nhiều sản phẩm cùng phân khúc hoặc tầm giá tại Việt Nam chưa có.

Các chương trình đánh giá xe mới của hệ thống NCAP toàn cầu có thể coi là chứng chỉ tham khảo, thậm chí có nơi bắt buộc, để chứng minh mức độ an toàn, bảo vệ người dùng của các mẫu ô tô bán tại từng khu vực thị trường. Đây cũng là tiêu chí giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về mức độ an toàn của xe thay vì đọc những thông số khô khan.

VF e34 vượt qua loạt đánh giá khắt khe

Mỗi chương trình đánh giá xe của từng khu vực sẽ có những tiêu chuẩn riêng, phù hợp với đặc trưng của thị trường kinh doanh. ASEAN NCAP được thiết kế phù hợp với hầu hết thị trường Đông Nam Á. Trong đó, VinFast VF e34 là dòng xe mới nhất được công bố đáp ứng chuẩn an toàn 4 sao (mức cao nhất là 5 sao), dù 3 trong 4 hạng mục đánh giá được xếp hạng 5 sao.

Theo tiêu chí đánh giá của ASEAN NCAP, các mẫu ô tô thử nghiệm trải qua nhiều bài thử va chạm để đánh giá mức độ bảo vệ người ngồi trong xe và có một bài thử chỉ ra mức độ an toàn đối với các xe mô tô đi xung quanh. Kết quả cho thấy VF e34 đạt 35,92 trên 40 điểm Bảo vệ người lớn (AOP), 17,71 trên 20 điểm Bảo vệ trẻ em (COP) và 12,5 trên 20 điểm An toàn cho người lái mô tô (MS). Đây là ba tiêu chí đáp ứng chuẩn 5 sao của ASEAN NCAP.

Hạng mục duy nhất VF e34 không đạt mức xếp hạng 5 sao là Hỗ trợ an toàn (SA), với 12,86 trên 20 điểm. Lý do ASEAN NCAP đưa ra cho mức xếp hạng 4 sao ở hạng mục này là do VF e34 thiếu tính năng phanh tự động khẩn cấp (AEB). Trên thực tế, đây là tính năng thường không được trang bị trên những mẫu xe cùng tầm giá hoặc cùng phân khúc, mà nằm trong một gói trang bị an toàn nâng cao tuỳ chọn. Bù lại, VF e34 được trang bị một loạt công nghệ an toàn vượt trội so với các đối thủ.

Điểm số của những hạng mục nêu trên được ASEAN NCAP đánh giá thông qua hàng loạt thử nghiệm đâm va ở những điều kiện khác nhau như va chạm trực diện, đâm ngang… Từ kết quả đánh giá này, nhà sản xuất có thể bổ sung thêm trang bị an toàn cho xe ở các phiên bản nâng cấp nếu chỉ số thấp, như bổ sung túi khí, gia cường khung bảo vệ khoang cabin…

Loạt trang bị giúp VF e34 ghi điểm

VinFast VF e34 là cái tên hiếm hoi trong phân khúc C-SUV đang bán tại thị trường Việt Nam đạt chứng nhận an toàn ASEAN NCAP. Hàng loạt mẫu xe xăng đình đám cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Kia Seltos, Hyundai Creta đều chưa được đánh giá bởi tổ chức này.

Mẫu SUV điện đến từ Việt Nam được trang bị 6 túi khí, tương đương nhiều dòng xe cùng phân khúc. Tuy nhiên, một số phiên bản thấp của xe cùng hạng không có số lượng túi khí nhiều như vậy. Trong các thử nghiệm đâm va, hệ thống túi khí đóng vai trò quan trọng giúp hạn chế tổn thương cho người ngồi trên xe.

Bên cạnh đó, VF e34 còn trang bị nhiều hệ thống an toàn tiên tiến như nhắc nhở thắt dây an toàn (SBR) cho người ngồi phía trước và phía sau (nhiều dòng xe chỉ có tính năng nhắc nhở đối với hàng ghế trước); hệ thống cân bằng điện tử (ESC); hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); hỗ trợ khởi hành ngang dốc; chống lật ROM; hỗ trợ phanh khẩn cấp; hỗ trợ đổ đèo.

Bên cạnh đó, mẫu SUV điện VinFast còn có loạt tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn, đèn pha tự động… So với các mẫu xe cùng tầm giá 700 triệu đồng, những trang bị của VF e34 hoàn toàn vượt trội.

Với kết quả mới nhất từ ASEAN NCAP, VF e34 là cái tên tiếp theo trong loạt sản phẩm của VinFast đạt chứng nhận an toàn uy tín này. Đây là minh chứng cho những nỗ lực hoàn thiện sản phẩm của thương hiệu Việt Nam, đồng thời là một bước đệm để những mẫu ô tô điện VinFast chinh phục thị trường quốc tế.