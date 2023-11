VinFast VF 7: Giá lăn bánh từ 823 triệu đồng cho cỗ máy mạnh nhất phân khúc C-SUV

Vừa ra mắt, VF 7 hứa hẹn thay đổi cục diện phân khúc C-SUV khi mẫu xe này vượt trội hoàn toàn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc về cả sức mạnh động cơ, trang bị an toàn và các tính năng thông minh.

Cỗ máy “kỳ vĩ” trong phân khúc SUV hạng C

Hai môtơ điện cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian trên bản Plus là những thông số gây "trầm trồ" nhất khi VinFast công bố ra mắt VF 7 hôm 21/11. Với cỗ máy sở hữu sức mạnh gấp đôi so với đối thủ trong phân khúc SUV hạng C, thậm chí vượt trội hơn nhiều xe hạng D, nhưng VF 7 có giá lăn bánh ở các địa phương chỉ từ 823,4 triệu đồng cho bản Base và 972,4 triệu đồng cho bản Plus. Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, giá lăn bánh sẽ cao hơn chỉ khoảng 19 triệu đồng.

“Cỗ máy “kỳ vĩ” cho chiếc xe dưới 1 tỷ đồng”, anh Thái Mạnh Thắng (Hà Nội) bình luận trên diễn đàn ô tô thu hút hàng nghìn lượt thích. Theo anh Thắng, vì là xe điện nên người lái sẽ cảm nhận được sức mạnh động cơ của VF 7 ngay trong nước ga đầu, mang lại trải nghiệm lái khoẻ khoắn, nhanh lẹ, dễ dàng chinh phục được mọi cung đường.

Đồng quan điểm, kênh AutoDaily lên video với tiêu đề: “VinFast VF 7 giá từ 850 triệu! Đẹp thế này thì lại đắt khách mất thôi”. Video cho biết VF 7 không chỉ sở hữu động cơ khủng mà còn được trang bị những tính năng thông minh và an toàn tốt nhất trong phân khúc nhưng với mức giá chỉ tương đương xe xăng hạng C. Nhiều độc giả cũng để lại comment cho biết tương quan so sánh giá sẽ càng tốt hơn cho VinFast VF 7 khi từ 1/1/2024 tới đây, xe xăng hết ưu đãi 50% thuế trước bạ, trong khi xe điện vẫn được giảm 100% giúp chi phí lăn bánh tiết kiệm hơn so với các đối thủ.

“Động cơ và trục cơ sở (2.840 mm - PV) của VF 7 đã vượt quá xa so với phân khúc C”, kênh GearUpVN nhận định về mẫu xe điện mới nhất của VinFast. “Các mẫu xe điện có giá bán bằng với xe xăng đã là lợi thế cạnh tranh của VF 7. Hãng xe Việt cũng dùng thế mạnh về công nghệ để khai phá các phân khúc nên về dài hạn VF 7 sẽ có vị trí riêng”, kênh review công nghệ bình luận.

BTV Việt Anh kênh Tipcar cũng cho rằng, so sánh việc mua xe điện với xe xăng là “khập khiễng”, bởi xe điện sở hữu nhiều ưu thế vượt trội hơn về vận hành, tiện ích hay tính năng hỗ trợ lái xe thông minh. Như trên VF 7 phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao.

Thiết kế tương lai, càng đi càng đẹp, càng dùng càng rẻ

Thiết kế theo ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng" hiện thân cho sự tự do, công nghệ, thời thượng và cá tính cũng là điểm hấp dẫn bậc nhất của VF 7 khi ra mắt công chúng. Được chắp bút bởi studio danh tiếng nước Ý Torino Design, VF 7 mang hơi thở thiết kế xe điện đến từ tương lai với phần đầu và đuôi xe được định vị nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, cùng hốc bánh xe lớn, la-zăng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao.

“VF 7 sẽ là mẫu xe đẹp nhất trong phân khúc C. Vẫn luôn thích cách VinFast thiết kế xe điện, thời trang và tương đồng với các xu hướng xe hiện hành nhưng đầy đủ tiện nghi và công nghệ mới. Đây là chiếc xe tiếp theo mình sẽ chốt mua khi kế hoạch tài chính theo đúng kỳ vọng”, người dùng Kalinka bày tỏ ấn tượng với phong cách thiết kế của VF 7 trên một diễn đàn lớn về xe.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc xe VF 7 từ 12h ngày 2/12/2023. Chính sách ưu đãi 30 triệu đồng (trừ vào giá xe) và miễn phí một năm sạc pin tại trụ sạc công cộng cũng giúp mẫu xe điện này nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

“Tính ra người dùng không tốn đồng nào chi phí nhiên liệu trong 1 năm đầu nếu sạc pin ở trụ sạc công cộng”, thành viên Khang Nguyễn cho biết với xe điện càng dùng sẽ càng rẻ hơn xe xăng về cả chi phí nhiên liệu cũng như bảo dưỡng. Theo anh Khang, chi phí thuê pin đơn giản là một khoản trả góp, và đây là chính sách rất hấp dẫn của VinFast giúp người dùng tại Việt Nam tiếp cận được các dòng xe của tương lai. "Thực tế, dù tính gộp cả chi phí sạc pin và thuê pin, thì chi phí vận hành của VF 7 chỉ vào khoảng 1.500 đ/km, rẻ hơn nhiều so với các xe ở phân khúc C với mức chi phí khoảng 2.200 đ/km. Xe điện càng đi càng rẻ, còn xe xăng thì ngược lại!", anh Khang khẳng định.

Với nhu cầu sử dụng trung bình khoảng 1.500km/tháng, người dùng VF 7 Plus chỉ tốn khoảng 880.000 nghìn đồng sạc pin. "880.000 đ chỉ đủ cho một lần mua xăng mẫu xe sedan hạng B của tôi, và cũng chỉ di chuyển được khoảng 400 km", anh Nguyễn Trần Đình Long (Hà Nội) cho biết. Một tháng, anh Long phải đổ xăng khoảng 3 lần, với tổng chi phí là 2,7 triệu đồng, gấp ít nhất 3 lần so với chi phí sạc pin. "Tôi sẽ chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí. Xe điện còn có hệ thống hỗ trợ lái và nhiều tính năng thông minh vượt trội so với xe điện, đó là xu thế rồi", anh Long khẳng định về kế hoạch đổi xe cá nhân.