Vincom Shophouse - Sức hút từ dòng sản phẩm bất động sản đầu tư tiềm năng bậc nhất thị trường

Các chuyên gia bất động sản cho rằng việc lựa chọn đầu tư bất động sản ở những thành phố đang phát triển và có khả năng sinh lời “kép” như dòng sản phẩm shophouse sẽ là lựa chọn sáng suốt cho giới đầu tư.

Vincom Shophouse – Dòng sản phẩm với dư địa đầu tư nhiều tiềm năng

Theo các chuyên gia, hiện nay, với việc các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang khan hiếm dự án mới, nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng lựa chọn phân khúc thấp tầng tại tỉnh lẻ với suất đầu tư hợp túi tiền, đồng thời có tiềm năng tốt khi các địa phương vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Nếu như trước đây nhắc đến bất động sản tỉnh là nhắc đến đất nền thì hiện nay, nhiều nhà đầu tư lại đang hướng đến dòng sản phẩm mới shophouse. Thực tế, việc đầu tư đất nền thời gian vừa qua cho thấy có nhiều rủi ro về mặt pháp lý, quy hoạch và đầu tư. Đã có nhiều bài học khi giá đất nền tại một số địa phương sốt nóng do các thông tin ảo về dự án được tung ra, khiến nhiều nhà đầu tư “ôm đất khóc ròng”.

Trong khi đó, shophouse lại có nhiều ưu điểm vượt trội khi các địa phương đều muốn thu hút các chủ đầu tư uy tín để vừa đầu tư, phát triển bền vững, vừa giúp chỉnh trang bộ mặt đô thị. Vì vậy, các dự án shophouse luôn được hưởng các ưu đãi đầu tư, được ưu tiên phát triển tại các vị trí “kim cương”, hoặc nơi có hạ tầng hoàn hảo để từ đó tạo động lực phát triển cho địa phương và tạo cơ hội làm ăn, kinh doanh cho người dân. Ngoài những lợi thế ít dòng sản phẩm bất động sản nào sánh bằng trên, shophouse còn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi công năng “2 trong 1”, vừa sang trọng để ở, vừa tiện lợi để kinh doanh.

Tại Việt Nam, mô hình này được tiên phong bởi nhà phát triển bất động sản hàng đầu Vingroup. Đến nay, Vingroup đã phát triển hơn 40 dự án Shophouse thành công tại hàng loạt địa phương như: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Cần Thơ, Bạc Liêu…

Các dự án shophouse của Vingroup đều có điểm chung là vượt trội về quy hoạch, hạ tầng nội khu, các dịch vụ, tiện ích, thiết kế khoa học, cộng đồng văn minh… Một điểm khác biệt của các dự án shophouse của Vingroup so với các chủ đầu tư khác là thường được tích hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza. Nhờ đó những dự án này nhanh chóng trở thành “trung tâm của trung tâm” khi trở thành địa điểm vui chơi giải trí, giao thương sầm uất nhất tại các địa phương.

Với những ưu thế “độc tôn”, tại các dự án đã đi vào vận hành, các căn shophouse của Vingroup thường có mức tăng giá từ 2 – 2,6 lần. Không chỉ vậy, theo thống kê, chỉ riêng việc cho thuê tại các shophouse cũng mang lại lợi nhuận 8-12%, cao tương đương hoặc cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng.

Sức hút đầu tư từ Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị

Từ thành công đã được minh chứng qua các dự án shophouse trước đó, không khó hiểu khi giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào dự án Vincom Shophouse Royal Park tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Hội tụ đầy đủ tiềm năng đầu tư kinh doanh, Vincom Shophouse Royal Park sở hữu trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên và duy nhất tại Quảng Trị, hứa hẹn mang tới cho cư dân cơ hội vừa kinh doanh, vừa trải nghiệm không gian sống đẳng cấp.

Theo đó, Vincom Shophouse Royal Park sở hữu 4 công viên hiện đại đồng bộ và hệ tiện ích khép kín hoàn hảo. Trong đó, công viên trung tâm rộng hơn 2ha, bao gồm: hồ cảnh quan, quảng trường, sân chơi trẻ em, chòi nghỉ, sân tập gym ngoài trời và vườn nướng BBQ... Kèm theo đó là dịch vụ an ninh đa lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và không gian sống riêng tư của mỗi thành viên.

Đặc biệt, các cư dân tại đây sẽ được sở hữu “đặc quyền sống thượng lưu” tại trái tim sôi động nhất thành phố Đông Hà. Với vị trí nằm tại nút giao các tuyến đường huyết mạch, một mặt nằm trên đường Hùng Vương - cho phép dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu; một mặt nằm trên đường Điện Biên Phủ - kết nối với các trục huyết mạch như cửa khẩu Lao Bảo và Quốc Lộ 1A, dự án Vincom Shophouse Royal Park được ví như “tọa độ vàng” của thành phố Đông Hà, kỳ vọng sẽ là nơi quy tụ cộng đồng dân cư tinh hoa của thành phố.

Là dự án được săn đón bậc nhất trên thị trường BĐS địa phương, Vincom Shophouse Royal Park đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sớm bàn giao đến tay các nhà đầu tư thông thái. Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện các căn shophouse tại cả 3 phân khu The Park, The Central và The Avenue đều đang trong giai đoạn sơn bả hoàn thiện. Các khu vực tiện ích xung quanh như vỉa hè, công viên, khu vui chơi giải trí, đường dạo… cũng đang trong giai đoạn hoàn tất. Toàn bộ 515 căn shophouse dự kiến sẽ hoàn thiện vào đầu tháng 4 và sẵn sàng bàn giao trong khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 tới.

Dự kiến vào thứ 7, ngày 04/03/2023 tới đây, sẽ diễn ra sự kiện bán hàng dự án Vincom Shophouse Royal Park với chủ đề “Đẳng cấp an cư - Đầu tư chắc thắng” tại Trung tâm hội nghị Moonlight Palace cơ sở 2, 267 Trần Bình Trọng, TP. Đông Hà, Quảng Trị. Đây là sự kiện đáng quan tâm nhất của giới đầu tư bất động sản trong quý I này. Tại sự kiện, khách hàng sẽ được cung cấp nhiều thông tin giá trị như: Khám phá tiềm năng sinh lời vô hạn của mô hình Vincom Shophouse cùng tìm hiểu những điều vô cùng thú vị xung quanh dự án Vincom Shophouse Royal Park. Người tham gia cũng được trực tiếp tận hưởng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và đặc biệt, có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng giá trị từ chương trình Bốc thăm trúng thưởng.