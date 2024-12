VinClub hợp tác với hơn 30 thương hiệu hàng đầu trong hệ thống TTTM Vincom

Chương trình khách hàng thân thiết độc quyền của Tập đoàn Vingroup vừa ký thỏa thuận chấp nhận thanh toán bằng VPoint, e-voucher tại gần 300 cửa hàng, thuộc hơn 30 thương hiệu lớn đang kinh doanh trong hệ thống trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh ưu đãi kép từ Vingroup, thành viên VinClub còn được hưởng thêm chiết khấu độc quyền từ 5% đến 30% tùy theo từng hạng thẻ từ 30 nhãn hàng trên

Theo thỏa thuận, hơn 30 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và quốc tế với gần 300 cửa hàng đang kinh doanh tại hệ thống TTTM Vincom sẽ chính thức trở thành đối tác của VinClub, tiếp nhận hình thức thanh toán bằng VPoint và e-voucher của VinClub; đồng thời cung cấp thêm những ưu đãi độc quyền từ 5% đến 30% cho từng hạng thành viên.

Hơn 30 đối tác ký kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ Ẩm thực với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng gồm Haidilao Hotpot, Sushi Kei, Le Monde Steak, Long Wang, The Pizza Company, AlFresco’s, King BBQ, Thái Express, Trung Nguyên Legend …; Vui chơi - Giải trí với CGV Cinemas; Thời trang phụ kiện như Anta, Xtep, Aristino, Patio …; hay các chuỗi cửa hàng mua sắm như The Body Shop, Beauty Box, Medicare, Thế giới nước hoa, nhà sách Tân Việt, My Kingdom, Forever, Kyoryo…

Thành viên có thể tận dụng tối đa điểm VPoint đã tích lũy để hưởng trọn ưu đãi, quyền lợi khi mua sắm, vui chơi, giải trí tại 88 TTTM Vincom trên toàn quốc, bên cạnh việc được chi tiêu cho những sản phẩm - dịch vụ tại 6 thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup: mua nhà (Vinhomes), mua xe (VinFast), di chuyển (Xanh SM), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), trả học phí cho con (Vinschool) đến nghỉ dưỡng giải trí (Vinpearl, VinWonders).

Cụ thể, chỉ cần thao tác đơn giản trên ứng dụng VinClub, thành viên VinClub có thể dễ dàng đổi điểm VPoint lấy 3 loại voucher mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng để tiêu dùng tại các cửa hàng trong danh sách đối tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Trần Thị Thu Phương - Giám đốc điều hành VinClub cho biết: “Dù mới ra mắt 4 tháng, VinClub đã liên tục cung cấp những đặc quyền tài chính và phi tài chính hấp dẫn cho các thành viên, tạo ra một cộng đồng gắn kết, hưởng quyền lợi trên toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. Việc hợp tác cùng lúc với hơn 30 thương hiệu kinh doanh tại Vincom là cột mốc quan trọng, giúp khách hàng hưởng ưu đãi kép, vừa có thể tích điểm VPoint khi mua sắm vừa được hưởng thêm chiết khấu độc quyền từ các nhãn hàng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để mang đến những giá trị ngày càng cao cho khách hàng”.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vincom Retail chia sẻ: “Hệ thống TTTM Vincom rất vinh dự đồng hành cùng VinClub và các đối tác thương hiệu bán lẻ nhằm đem tới cho hàng triệu khách hàng những trải nghiệm hấp dẫn, đặc quyền trong hành trình mua sắm. Sự hợp tác này sẽ góp phần tối đa hóa lợi ích cho các thành viên Chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup, đồng thời tăng cường kết nối bền vững giữa khách hàng với các thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực thời trang phụ kiện, vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm…"

Hiện nay, VinClub đã có hàng chục nghìn thành viên đang sở hữu trên 5.000 điểm VPoint, tương ứng trên 5 triệu đồng/tài khoản. Trong thời gian tới, VinClub sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, đáp ứng đầy đủ và trọn vẹn nhu cầu của thành viên./.

VinClub là chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup ra mắt vào tháng 8/2024, đem tới loạt đặc quyền tài chính và phi tài chính cho khách hàng - những người đã đang và sẽ sử dụng các dịch vụ của hệ sinh thái Vingroup và đối tác. Thông tin chi tiết về quyền lợi, điều kiện áp dụng, mức chiết khấu và danh sách các thương hiệu được đăng tải trên ứng dụng di động VinClub. Tải App VinClub để khám phá hạng thành viên và tích lũy VPoint tiêu dùng ngay tại đây: bit.ly/3UYCdTg Tải App VinClub để khám phá hạng thành viên và tích lũy VPoint tiêu dùng ngay tại đây: bit.ly/3UYCdTg