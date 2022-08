Vinaconex đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tổng công ty cổ phần Vinaconex vừa công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022, đạt 967 tỷ đồng cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Tổng công ty cổ phần Vinaconex (HoSE: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và bán niên 2022. Theo báo cáo tài chính riêng, quý II, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ đạt 2.158 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, Công ty mẹ đạt 2.937 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 50,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 126 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của TCT cho thấy, quý II, VCG đạt 2.172 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 56,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, TCT đạt 3.505 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 49,7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ này VCG đạt 180 tỷ đồng, tích cực hơn nhiều so với quý II năm ngoái, thời điểm nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19.. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của TCT đạt 967 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp kỳ này cải thiện lên 14,2% so với 13,4% cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II, TCT có 1.219 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, khoản mục người mua trả tiền trước đạt 2.609 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 2.118 tỷ đồng.

Nhìn chung, nửa đầu năm nay thị trường xuất hiện nhiều thách thức về môi trường kinh doanh và biến động kinh tế vĩ mô khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, VCG cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của VCG đã cho thấy nỗ lực lớn của TCT để duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Tổng Công ty vẫn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và kì vọng nửa cuối năm sẽ là thời điểm tăng tốc, từ đó hoàn thành kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.

Trong nửa đầu năm, Vinaconex đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, có thể kể đến việc bàn giao Khách sạn Mikazuki, thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Đà Nẵng Mikazuki với tổng mức đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng. Đây là dự án khẳng định uy tín, năng lực thi công của Vinaconex trong lĩnh vực xây lắp, bởi đây là lần đầu tiên chủ đầu tư Nhật Bản là Tập đoàn Mikazuki lựa chọn tổng thầu là một doanh nghiệp trong nước.

Dự án nhà máy Thủy điện Đăk Ba, Quảng Ngãi (do đơn vị thành viên của Vinaconex làm chủ đầu tư, Vinaconex làm tổng thầu thi công) hoàn thành nhiều hạng mục vượt tiến độ và dự kiến hòa lưới điện Quốc gia vào tháng 12/2022.

Ở dự án này, Vinaconex chỉ mất 18 tháng để chinh phục “dòng sông năng lượng“ Đăk Ba, trong khi với các dự án thủy điện thông thường, thời gian thi công lên đến 3 – 5 năm chưa kể thời gian khảo sát và chuẩn bị.

Ngoài ra, Tổng công ty còn tập trung thi công và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp như cảng hàng không quốc tế Long Thành; cảng hàng không Phú Bài; Dự án thủy điện Yaly mở rộng; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; dự án Cung thiếu nhi; dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2….

Về hoạt động đầu tư, mới đây nhất tại Phú Yên đã diễn ra hội nghị công bố bàn ban giao đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 giai đoạn I khu đô thị và du lịch văn hoá sinh thái nghỉ dưỡng Biển Hồ Đá Bia. Dự án được Vinaconex tài trợ lập quy hoạch và CT CP tư vấn xây dựng Vinaconex là đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch.

Vinaconex cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư, chuẩn bị cho thị trường hồi phục trở lại sau giai đoạn khó khăn tại các dự án Cát Bà Amatina, Hải Phòng; Khu Tổ hợp Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội; Dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái…

Cho đến thời điểm này, Dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ thực hiện bán hàng, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận nửa cuối năm 2022.

Đặt ra nhiều kịch bản ứng phó với những thay đổi trong môi trường kinh doanh, VCG xác định sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, sản xuất kinh doanh đối với các lĩnh vực cốt lõi đã được hoạch định trong chiến lược phát triển dài hạn của TCT