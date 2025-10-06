Vietnam’s Next Top Model 2025: Lộ diện Top 3 bước vào Chung kết, vì sao không có Nàng Mơ?

HHTO - Nếu những tập trước là hành trình thử thách bản lĩnh và giúp các thí sinh từng bước chứng minh năng lực, thì tập 10 Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa các thí sinh đến với giấc mơ mà bất kỳ người mẫu nào cũng hằng mơ ước. Đó chính là được làm việc và chụp hình cùng một trong 4 tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam.

Mỗi thí sinh phải hoàn thành 3 layout trang phục giống nhau, để qua từng cú bấm máy, khán giả và các giám khảo nhìn thấy rõ hơn bản sắc, sự tiến bộ và tiềm năng của từng gương mặt. Top 3 xuất sắc nhất mùa giải đã chính thức được xướng tên: Mai Hoa - Bảo Ngọc - Mỹ Ngân. Ba cô gái sẽ có cơ hội được đặt chân đến Paris - kinh đô thời trang thế giới. Tại đây, ba gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được hoà mình vào không khí của Paris Fashion Week và thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng ê-kíp hàng đầu nước Pháp.

Mai Hoa với “chiều cao khủng” 1m84 hai lần giành FCO tiếp tục chứng minh bản lĩnh ổn định.

Bảo Ngọc bùng nổ đúng chất một top model.

Mỹ Ngân cho thấy sự tiến bộ bền bỉ.

Dừng lại ở Top 6 là những gương mặt để lại nhiều tiếc nuối cho ban giám khảo và cả khán giả khi đã góp phần tạo nên mùa giải bùng nổ.

Nàng Mơ (Trà My) lần này có sự thể hiện lúng túng vì chưa kịp bắt nhịp với tinh thần high-fashion.

Tuyết Mai...

... Và Giang Phùng đều gây tiếc nuối khi phải dừng chân.