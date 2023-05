Vietnam Airlines đồng hành cùng 2 tổ chức quốc tế hỗ trợ trẻ em dị tật sọ mặt

Ngày 5/5/2023 tại thành phố London (Anh), Vietnam Airlines đã ký kết hợp tác với tổ chức thiện nguyện Facing The World (FTW) và Liên minh thế giới về quản lý đường thở (The World Alliance of Airway Management - WAAM) trong lĩnh vực đào tạo y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lễ ký kết được thực hiện dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh cùng Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Vương quốc Anh. Theo chương trình vừa được ký kết, trong 5 năm tới, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ vận chuyển bác sĩ, chuyên gia y tế của FTW sang Việt Nam để đào tạo chuyên môn cho các y bác sĩ Việt Nam phẫu thuật, điều trị cho trẻ em bị dị tật sọ mặt, cũng như thực hiện các chương trình từ thiện khắp cả nước. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng tham gia vận chuyển các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Hội nghị quản lý về đường thở (WAAM Satellite Conference Vietnam) được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Với định hướng hợp tác lâu dài mang lại giá trị bền vững cho xã hội, Vietnam Airlines, FTW và WAAM cam kết phát triển giáo dục, đào tạo y tế thông qua việc cung cấp các chương trình nâng cao tay nghề cho các y bác sĩ; chuyển giao công nghệ, tài trợ, thiết bị y tế cho bệnh viện đối tác tại Việt Nam. Mục đích nhân đạo quan trọng nhất chính là cứu chữa những trẻ em dị tật được nở nụ cười với thế giới, góp sức xây dựng một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: Với chương trình hợp tác 3 bên lần này, mục tiêu dài hạn của hãng là tạo cơ hội cho các bác sĩ Việt Nam được đào tạo nâng cao chuyên môn, từ đó gia tăng và nhân rộng số ca cứu chữa cho các bệnh nhân không may mắn. “Chúng tôi tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện như Facing the World và The World Alliance of Airway Management, thắp lên hi vọng và cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho các bệnh nhân dị tật có hoàn cảnh khó khăn. Qua hợp tác này, Vietnam Airlines muốn khẳng định vai trò cầu nối giữa Việt Nam - Anh Quốc nói chung và ngành y tế hai nước nói riêng, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa hai bên”, ông Hà nói. Bà Katrin Kandel, Tổng giám đốc của Facing The World cho biết, hàng nghìn trẻ em ở Việt Nam cần được phẫu thuật khẩn cấp vùng đầu và cổ để điều trị những bất thường về thể chất, gây những hạn chế trong cuộc sống của các em. Trong đó có nhiều người không thể tiếp cận phương pháp điều trị mà họ cần, bất chấp những tiến bộ y học gần đây. Những trường hợp này có thể cực kỳ phức tạp và đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao trong quản lý đường khó, thường là do cấu trúc hô hấp của họ bị biến dạng. “Với sự hỗ trợ của cả Vietnam Airlines và Liên minh thế giới về quản lý đường thở, các bác sĩ tại Việt Nam giờ đây có thể được đào tạo để xử lý những ca phẫu thuật đầy thử thách này. Các chương trình học bổng của chúng tôi tại Anh, Mỹ và Úc sẽ giúp các bác sĩ tại Việt Nam mang tới phép màu cho trẻ em kém may mắn trên cả nước”, bà Katrin Kandel nói. Từ năm 2015, Vietnam Airlines đã hỗ trợ thường niên các hoạt động thiện nguyện của FTW tại Việt Nam trong lĩnh vực Y tế. Năm 2019 đánh dấu những nỗ lực triển khai hoạt động CSR sâu rộng bằng Biên bản ghi nhớ hợp tác 5 bên. Trong đó có các bệnh viện đối tác của FTW tại Việt Nam gồm Bệnh viện 108, Việt Đức và Hồng Ngọc, nhằm chung tay hoàn thành mục tiêu đào tạo thêm 140 bác sĩ; thực hiện hơn 40.000 ca phẫu thuật thay đổi cuộc sống của các em nhỏ dị tật trong vòng 5 năm tiếp theo tại Việt Nam. Trên hành trình kết nối yêu thương, nỗ lực đổi thay cuộc sống của những người kém may mắn, Vietnam Airlines đã và đang chung tay cùng các Tổ chức thiện nguyện thực hiện sứ mệnh nhân đạo như hỗ vận chuyển các y bác sĩ của: Tổ chức Operation Smile phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật hở môi, hàm ếch và dị tật hàm mặt; chương trình Tim Việt Nam hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo… Facing the World là Tổ chức y tế thiện nguyện của Anh, kêu gọi đội ngũ bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm đến từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới tham gia vào các chương trình phẫu thuật dị tật sọ mặt cho trẻ em trong đó có Việt Nam. Tổ chức này mong muốn tiếp cận những bệnh nhân với dị tật sọ mặt phức tạp và không có đủ điều kiện để nhận sự chăm sóc đầy đủ về y tế. Bên cạnh đó, tổ chức còn chú trọng đến việc đào tạo cho các bác sĩ địa phương thông qua các buổi hội thảo, chương trình học bổng/đào tạo từ xa. Liên minh thế giới về quản lý đường thở (WAAM) hoạt động phi lợi nhuận, gồm các thành viên trên thế giới về quản lý đường thở, có nhiều chức năng như: Kết nối hiệp hội đường thở, các nhóm/nhà tài trợ, trung tâm đào tạo và quỹ từ thiện liên quan đến đường thở; tổ chức hoạt động như một trung tâm giáo dục cho các hội thảo diễn ra trên web và các hoạt động giáo dục khác; Tổ chức cuộc họp về đường thở quy mô quốc tế với 2000 đại biểu từ 71 quốc gia… Ngọc Minh