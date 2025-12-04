VietinBank thêm giải pháp mới dành cho khách hàng kinh doanh – khẳng định vai trò tiên phong

Sau gần 5 tháng triển khai gói “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”, VietinBank tiếp tục mở rộng, bổ sung sản phẩm mới FastFlow – kênh vay vốn lưu động nhanh chóng, linh hoạt, hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn cho tiểu thương tăng tốc kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Trong bối cảnh nhu cầu xoay vòng vốn, nhập hàng nhanh và chuẩn bị cho các mùa cao điểm kinh doanh, FastFlow giúp khách hàng tiếp cận hạn mức vay vốn linh hoạt, giải ngân nhanh qua kênh số, đơn giản hóa thủ tục, tối ưu dòng tiền theo chu kỳ kinh doanh. Với FastFlow, khách hàng chỉ cần có dòng tiền ổn định qua tài khoản VietinBank hoặc qua phần mềm bán hàng là đủ điều kiện để được duyệt vay vốn, giải ngân siêu tốc, hạn mức lên đến 1 tỷ đồng.

Đây là một trong những bước tiến mới trong lộ trình hoàn thiện gói giải pháp tài chính tổng thể “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh” mà VietinBank đã triển khai từ tháng 6/2025, hướng đến nhóm khách hàng hộ/cá nhân kinh doanh đáp ứng quy định tại Nghị định 70/NĐ-CP của Chính phủ.

Gói giải pháp tài chính toàn diện – Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số cho tiểu thương

Gói giải pháp được thiết kế tích hợp giữa giải pháp tài chính ưu đãi, công cụ quản lý bán hàng hiện đại và dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Chỉ sau chưa đầy 5 tháng triển khai, VietinBank đã tổ chức thành công hàng trăm hội thảo trên cả nước, giúp hàng nghìn hộ kinh doanh hiểu và ứng dụng các nền tảng công nghệ, số hóa quy trình quản lý và bán hàng, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo quy định mới.

Từ công nghệ đến tài chính – mọi ưu đãi nằm gọn trong 1 gói giải pháp

VietinBank hợp tác cùng các đối tác công nghệ uy tín như FPT, KiotViet, MISA, Mobifone, 9Pay,… để tặng miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và tư vấn pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cho tất cả mọi loại hình kinh doanh.

Song song, bộ công cụ độc quyền trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile như OTT Voice, quản lý bán hàng iShop, giải ngân online 24/7, điều tiền tự động, chia sẻ biến động số dư qua OTT, … giúp hộ tiểu thương quản lý hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Ưu đãi tài chính thiết thực cũng là điểm nhấn của gói giải pháp: miễn phí tài khoản số đẹp trị giá đến 15 triệu đồng, nhân 5 lần lãi suất tài khoản thanh toán lên tới 0,5%/năm, ưu đãi lãi suất vay vốn và tặng đến 1 triệu đồng khi liên kết tài khoản với phần mềm bán hàng.

Khách hàng đánh giá cao hiệu quả gói giải pháp

Chị Lê Thị Hương – chủ tiệm bánh tại Hà Nam chia sẻ: “Từ khi dùng phần mềm kết nối tài khoản VietinBank, tôi tiết kiệm được nhiều thời gian ghi chép, không còn nỗi lo về thuế. Hội thảo do VietinBank tổ chức cung cấp nhiều thông tin bổ ích, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh như tôi. Nay có thêm FastFlow thì việc nhập hàng mùa Tết sắp tới chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

Đồng hành thật – Hiệu quả thật

Đại diện VietinBank cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bền vững của hộ kinh doanh chính là động lực cho tăng trưởng kinh tế cộng đồng. FastFlow là mảnh ghép hoàn chỉnh để gói giải pháp “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh” trở thành công cụ mang lại lợi ích thiết thực và toàn diện dành cho tiểu thương.”

Để biết thêm thông tin chi tiết về gói giải pháp, khách hàng có thể liên hệ phòng giao dịch/chi nhánh VietinBank gần nhất hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868 | Email: contact@vietinbank.vn.