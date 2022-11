VietcCredit được vinh danh hạng mục 'Ngân hàng triển khai thẻ tín dụng NAPAS hiệu quả'

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN ”) được vinh danh tại hạng mục Ngân hàng triển khai thẻ tín dụng NAPAS hiệu quả – Outstanding Bank in Credit Card Transaction tại Hội nghị Ngân hàng thành viên 2022.

Theo đó, để được vinh danh tại hạng mục này, VietCredit phải đáp ứng được các tiêu chí:

- Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch chiều phát hành;

- Số lượng thẻ tín dụng NAPAS phát sinh giao dịch qua hệ thống;

VietCredit có 2,7 triệu giao dịch thẻ tín dụng NAPAS chiều Tổ chức phát hành thẻ phát hành, chiếm hơn 75% tỷ trọng toàn hệ thống. Tổng giá trị giao dịch thẻ tín dụng của VietCredit phát sinh qua hệ thống chuyển mạch NAPAS đạt gần 5,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62% toàn hệ thống.

Đại diện VietCredit chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được vinh danh tại hạng mục Ngân hàng triển khai thẻ tín dụng Napas hiệu quả - OutStanding Bank in Credit Card Transaction. Các giải pháp hướng đến người dùng này đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ không chỉ đến với khách hàng VietCredit mà còn chuyển đổi hành vi thanh toán nội địa của người dân Việt Nam nói chung. Kết quả trên là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt trội của VietCredit trên hành trình không ngừng tạo nên các giá thiết thực, tiện ích cho người dùng thông qua các nền tảng mà NAPAS cung cấp. Những thành quả mà VietCredit đạt được trong hành trình năm 2022 là điểm sáng và cũng là động lực to lớn để VietCredit mang đến các giải pháp an toàn, hiện tại, đáp ứng nhu cầu của người dân và phục vụ nền kinh tế, góp phần hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng đến mục tiêu chung “Vì một xã hội không tiền mặt”.

Được biết, VietCredit là công ty tài chính đầu tiên phát hành thẻ tín dụng nội địa đạt chuẩn VCCS. Điều này đã đánh dấu bước phát triển mới của công ty trong việc cung cấp các giải pháp Tài chính hiện đại, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, góp phần kích cầu thị trường tiêu dùng.

Sau gần 4 năm phát triển và kinh doanh thẻ tín dụng nội địa, đến hiện tại, VietCredit tự tin là một trong những công ty hàng đầu trong việc phát hành được hơn 400.000 thẻ. Không dừng lại ở đó, VietCredit lựa chọn việc đẩy mạnh chiến lược phát triển thẻ tín dụng nội địa kèm theo mục tiêu “mỗi người dân Việt Nam một thẻ tín dụng nội địa” với kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cũng như triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, từng bước đẩy lùi tín dụng đen.

Đồng thời công ty cũng đã tích cực tham gia vào việc đóng góp, xây dựng các chủ trương, chính sách theo Bộ tiêu chuẩn điều kiện hoạt động của NAPAS, để từng bước thực hiện đúng các định hướng của Ngân hàng nhà nước về hệ thống thanh toán quốc gia.

“Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của VietCredit trong việc đổi mới, linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường thông qua những giải pháp kinh doanh mang tính chiến lược nhằm biến thách thức của thị trường thành cơ hội vươn lên, mang đến những các sản phẩm tài chính thiết thực, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Và việc đoạt giải trong giai đoạn đầy biến động là sự ghi nhận và minh chứng cho những nỗ lực của VietCredit trong thời gian vừa qua”, đại diện VietCredit chia sẻ thêm.

NAPAS đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, công ty tài chính, trung gian thanh toán và đối tác để phát triển, cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua thẻ, tài khoản ngân hàng, mã phản hồi nhanh (QR Code), ví điện tử… Đơn vị góp phần đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thanh toán điện tử tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê trong năm nay, hệ thống NAPAS tăng trưởng 92% về số lượng giao dịch và 83% về giá trị giao dịch so với năm 2021. Số người sử dụng dịch vụ thẻ tăng trưởng 93% và người dùng tài khoản tăng 174% so với 2021.

Napas đặt mục tiêu không ngừng triển khai mở rộng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại đáp ứng nhu cầu thanh toán cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ nền kinh tế. Trong năm 2022, công ty đã phối hợp các tổ chức thành viên triển khai nhiều dự án mới, tiêu biểu có: ra mắt dịch vụ Chuyển nhanh Napas 247 giữa tài khoản thanh toán tại ngân hàng và Mobile Money của hai nhà mạng Viettel, VNPT; mở rộng dịch vụ Chuyển nhanh Napas 247 bằng mã VietQR với 41 tổ chức thành viên. Đơn vị mở rộng dịch vụ thanh toán vé điện tử Vinbus lên 20 tổ chức thành viên; mở rộng dịch vụ thanh toán bằng mã VietQR trên Cổng dịch vụ công Quốc gia lên 17 tổ chức thành viên.

Đồng thời, NAPAS đã tích cực đẩy mạnh các dự án kết nối quốc tế trong bối cảnh kích cầu du lịch và thương mại quốc tế sau dịch như: mở rộng kết nối chuyển mạch quốc tế với BC Card Hàn Quốc; Kết nối thanh toán QR với Thái Lan ...Tại hội nghị, NAPAS đã tổ chức Lễ vinh danh các ngân hàng thành viên đã có những đóng góp tiêu biểu trong năm vừa qua.

Với bề dày hơn 14 năm kinh doanh và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đang không ngừng lớn mạnh, mở rộng kinh doanh Tài chính tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, VietCredit là công ty tài chính hàng đầu thị trường Việt Nam về thị phần thẻ tín dụng nội địa – một trong những giải pháp tối ưu trên thị trường tài chính tiêu dùng hiện nay. Trong quá trình phát triển, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, bài học kinh doanh, tạo tiền đề cho giai đoạn mới, giai đoạn tập trung áp dụng khoa học công nghệ trong ngành Tài chính – Ngân hàng. Tháng 12/2021, VietCredit trở thành công ty niêm yết trên sàn UPCOM với mã chứng khoán “TIN”, đánh dấu bước phát triển mới của công ty. Trong quá trình hoạt động, VietCredit đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá: - Hai năm liên tiếp VietCredit được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021 – 2022 - TOP 10 bảng xếp hạng FAST500 – TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022 - TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021 (VNR500) do Vietnam Report công bố; - TOP 10 thương hiệu hàng đầu do Trung tâm Thông tin & Truyền thông Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với Viện văn hóa kinh doanh tổ chức; - TOP 10 Thương hiệu mạnh – Ngành Dịch vụ Tài chính 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – Vneconomy – Vietnam Economictimes tổ chức; - TOP 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn và TOP 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn lực hạnh phúc 2022 tại lễ vinh danh TOP 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 do Anphabe khảo sát và tổ chức; Thông tin chi tiết, liên hệ: Website: www.vietcredit.com.vn ; www.vietcredit.vn Hotline: 1900 6515