Viết về Bác tôi thấy tự hào và hạnh phúc

TP - Với 6 tác phẩm viết về Bác Hồ, nhà văn Trình Quang Phú được xem là một trong số nhà văn chuyên viết về đề tài Hồ Chủ tịch. Nhà văn chia sẻ với Tiền Phong công việc công phu và cũng hấp dẫn này.

Thưa nhà văn, ông đã đến với công việc viết lách như thế nào?

Nhà văn Trình Quang Phú: Tôi sinh năm 1940 tại Phú Yên. Năm 12 tuổi tôi thoát ly làm liên lạc cho tỉnh đội rồi tập kết ra Bắc. Năm 1959, tôi viết những tin ngắn, sau đó viết những bài dài. Trên đường đi công tác, tôi gặp các nhà văn và chính họ truyền cảm hứng, động viên tôi viết. Sau đó, tôi mạnh dạn viết phóng sự dài kỳ và đoạt giải thưởng, khi ấy tôi mới hơn 20 tuổi.

PV: Đã khá lâu ông không in sách về Bác, ông có kế hoạch tiếp tục viết về Bác trong thời gian tới? Nhà văn Trình Quang Phú: Tôi vẫn nghiên cứu, ghi chép và viết về Bác đấy chứ. Sắp tới tôi dự định sẽ xuất bản một cuốn sách về thời kỳ Người hoạt động ở nước ngoài. Tôi đã đi rất nhiều quốc gia để tìm các tư liệu cũ và mới. Bản thảo đã hoàn thành, chỉ chờ xuất bản. Các cuốn sách trước kia, chủ yếu tôi viết về Bác Hồ với cách mạng Việt Nam. Giờ đây, sau nhiều năm tìm hiểu tư liệu, theo bước chân Người trên các châu lục tôi càng hiểu thêm đóng góp của Bác với phong trào cách mạng cũng như đối với văn hóa thế giới. Mới đây, kỷ niệm 100 năm Bác đến thành phố Saint Petersburg (Nga), thành phố này đã long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 4,5m tại trung tâm thành phố. Rõ ràng, thế giới nhiều thay đổi, nhưng lòng tôn kính, yêu quý, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không thay đổi trong người dân và các chính phủ trên thế giới. Trong thời đại nào, góc nhìn nào, Bác Hồ cũng đều là một vĩ nhân, ai cũng tìm thấy ở Bác những điều cần học tập. Càng nghiên cứu, càng viết về Bác, tôi càng thấy tự hào và hạnh phúc hơn. Năm tháng trôi qua, những giá trị Bác Hồ để lại cho đất nước, cho dân tộc là viên ngọc quý, bảo vật quốc gia.

Ông gặp Bác Hồ lần đầu tiên vào thời điểm nào?

Nhà văn Trình Quang Phú: Lần đầu tiên tôi gặp Bác là lúc tôi còn là thiếu sinh quân ở miền Bắc. Chúng tôi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm, nhưng sáng sớm thì chúng tôi được gặp Bác và Đại tướng.

Chúng tôi mặc quần áo rộng thùng thình. Bác hỏi: “Các cháu mặc đồ bính à?”. Đồ bính nghĩa là đồ của người khác. Đại tướng thưa với Bác là đang đo quần áo may cho thiếu sinh quân nhưng may chưa xong.

Được gặp Bác, chúng tôi rất sung sướng. Bác rất giản dị. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, chưa có suy nghĩ chính trị gì lớn lao, nhưng gặp Bác thì rất vui mừng. Bác dặn các cháu cố gắng học hành, rồi Bác cho mỗi đứa mấy cái kẹo.

Ông là một trong số các phóng viên được thường xuyên gặp Bác Hồ?

Nhà văn Trình Quang Phú: Đó là những năm tôi làm công tác đối ngoại của Ban miền Nam (Ban CP40, Ban CP72) trực thuộc Ban chấp hành Trung ương. Tôi vừa viết báo vừa tham gia tổ chức các cuộc gặp của đại biểu miền Nam ra thăm Bác.

Đầu năm 1969, đoàn cán bộ miền Nam thăm Bác xong, vừa về đến chỗ ở thì thấy Người cũng có mặt ở đó rồi. Người nói: “Lúc nãy cán bộ chiến sĩ miền Nam đến thăm Bác, còn giờ là Bác và Trung ương tới thăm miền Nam”.

Tôi được biết, năm 1968, Bác Hồ viết thư gửi Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn về việc Bác vạch kế hoạch vào thăm đồng bào miền Nam. Bác luôn dành những tình cảm đặc biệt cho miền Nam, nhất là những ngày cuối đời.

Ông bắt đầu viết về Bác như thế nào?

Nhà văn Trình Quang Phú: Tôi bắt đầu viết về Bác từ ngày Bác mất. Ngày Bác qua đời, tôi được giao nhiệm vụ ra sân bay Gia Lâm tháp tùng đoàn miền Nam do Chủ tịch, luật sư Nguyễn Hữu Thọ dẫn đầu ra thọ tang Bác. Một đồng chí trong đoàn chuyển lời nhắn của nữ tướng Nguyễn Thị Định yêu cầu tôi viết đề tài Bác với miền Nam, viết về lễ tang Bác để gửi ngay vào chiến trường.

Tôi bắt tay vào viết ngay về Bác trong lễ tang và những ngày sau đó. Tin bài được in, phát liên tục tại các chiến trường. Nhà xuất bản cũng tập hợp tác phẩm và in thành sách.

Được biết những cuốn sách của ông được in riêng cho chiến trường?

Nhà văn Trình Quang Phú: Thực tế, sách của tôi được phát hành cả hai miền, với bản miền Nam thì in giấy nhẹ hơn để dễ vận chuyển. Sách của tôi không chỉ phục vụ công tác truyên truyền thời sự mà chúng được tái bản nhiều lần kể cả sau năm 1975. Cuốn Miền Nam trong lòng Bác (NXB Thanh Niên) in năm 1972, cuốn Người là niềm tin (NXB Thanh Niên) in năm 1973, đặc biệt cuốn Đường Bác Hồ đi cứu nước cũng in 1973 đến nay đã tái bản 19 lần.

Sau ngày đất nước thống nhất, công việc sáng tác của ông như thế nào?

Nhà văn Trình Quang Phú: Đất nước thống nhất, tôi có điều kiện đi nhiều nơi, tìm kiếm thêm nhiều tư liệu.

Tôi có dịp tìm đến nơi Bác từng học tập ở Huế, nơi Bác hoạt động ở Sài Gòn. Các bài viết được tập hợp in trong cuốn “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng”. Sách được phát hành số lượng rất lớn và đến nay đã được tái bản 22 lần.

Cũng nhờ đất nước thống nhất, tôi có tư liệu viết cuốn Bác Hồ ở Phan Thiết (NXB Thuận Hải, 1980).

Anh có thể kể vài kỷ niệm trên con đường sáng tác về Bác Hồ?

Nhà văn Trình Quang Phú: Những năm 1960, tôi đã về Nghệ An và viết về làng Sen quê Bác. Thời gian ấy, tôi là thông tín viên của báo Tiền Phong. Năm 1968, tôi được cử vào Mặt trận Khe Sanh. Nhà văn Sơn Tùng, trưởng đoàn của báo Tiền Phong vượt Trường Sơn nói: “Đời Bác, bên cạnh một con người giản dị là một Bác Hồ đầy huyền thoại và bí ẩn. Chúng ta không viết thì không ai biết được. Không viết là có tội với lịch sử”. Anh Sơn Tùng còn nói: “Mỗi đứa cố gắng phải sống để trở về, và đã sống thì phải viết”.

Công việc viết về Bác Hồ có gì đặc biệt hơn khi ông viết các đề tài khác?

Nhà văn Trình Quang Phú: Viết về Bác có cái lợi là ngày càng nhiều tư liệu về Bác. Tài liệu nước ngoài và trong nước. Các nguồn tư liệu ấy cũng là một thách thức. Dùng tư liệu nào, không dùng tư liệu nào? Người viết phải tự xác minh. Người viết phải tìm ra được thông tin nào chính xác nhất.

Chủ đề chính trong các tác phẩm của ông khi viết về Bác?

Nhà văn Trình Quang Phú: Tác phẩm của tôi viết về Bác rất nhất quán, đó là nói về lòng yêu nước của Bác Hồ. Lòng yêu nước ấy ảnh hưởng trực tiếp từ người cha của Bác và của các nhà cách mạng khác như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… Bác quyết tâm tìm đường cứu nước. Người hy sinh cả tình cảm cá nhân để phụng sự đất nước.

Với miền Nam, Bác thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh thống nhất rất cao độ. Tư tưởng của Bác là: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà…”.

Theo ông, thế hệ trẻ ngày nay nên học điều gì trước từ Bác Hồ?

Nhà văn Trình Quang Phú: Tuổi trẻ nên học Bác điều đầu tiên chính là sự ham học. Bác là người rất ham học, Người giỏi nhiều ngoại ngữ. Hãy học Bác tính tiết kiệm, tiết kiệm thì nhỏ thành lớn, tiêu pha thì bao nhiêu cũng hết. Tuổi trẻ cần vui chơi, nhưng vui chơi là để giúp học tập được tốt hơn.