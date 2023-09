Viết thư xin việc trái ngành, sinh viên nên lưu ý điều gì

Viết thư xin việc trái ngành là bài toán tương đối khó với hầu hết các ứng viên. Liệu có nhà tuyển dụng nào dám nhận một người không đúng chuyên môn? Làm thế nào để qua câu từ, các bạn sinh viên có thể thuyết phục được họ cho bạn cơ hội vào các vòng tiếp theo? Khi viết thư xin việc trái ngành, bạn nên đầu tư thời gian, công sức nhiều hơn .

Vậy cụ thể bạn cần lưu ý những gì để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng việc làm ở Bình Dương, TPHCM…? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua gợi ý sau đây nhé.

Giới thiệu bản thân khéo léo và hấp dẫn ngay từ phần mở đầu thư

Nếu như bạn là người xin việc đúng ngành, đúng với chuyên môn thì việc giới thiệu bản thân thật dễ dàng. Tuy nhiên trong trường hợp bằng cấp không “thay thế” cho việc nói lên bạn là ai thì bạn vẫn có thể linh hoạt với các cách biểu đạt khác.

Hãy tự tin “kể câu chuyện” của bản thân một cách ngắn gọn và chứa những thông tin đáng giá. Chẳng hạn như bạn có thể nhấn mạnh phẩm chất, kỹ năng bạn có, những trải nghiệm – kinh nghiệm mà nhờ đó bạn hoàn thiện bản thân trở thành một người có năng lực đảm nhận tốt vị trí công việc này ngay cả khi không có bằng cấp chuyên môn.

Chẳng hạn nếu bạn đang ứng tuyển vị trí thư kí văn phòng nhưng lại tốt nghiệp chuyên ngành không liên quan thì thay vì viết “mặc dù tốt nghiệp chuyên ngành… nhưng tôi lại yêu thích công việc…” thì bạn có thể viết “Tôi từng có thời gian làm công việc thư ký (hoặc thực tập) trong công ty quy mô tầm trung, có kinh nghiệm và kỹ năng trong quản lí thời gian, lịch trình và hồ sơ...”.

Đề cập đến lí do ứng tuyển thật thuyết phục khi xin việc trái ngành

Bất kì nhà tuyển dụng nào cũng muốn biết thực sự lí do mà ứng viên muốn ứng tuyển vào công ty. Liệu do mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, mến mộ tài năng một người trong ban lãnh đạo, do tên tuổi uy tín của công ty trong ngành… hay vì cá nhân ứng viên có lí do đặc biệt nào đó?

Khi viết thư xin việc, bạn không nên bỏ qua lí do mà cần đề cập một cách khéo léo. Có thể bạn khao khát được làm việc trong ngành này và công ty là đơn vị “vào tầm ngắm” của bạn từ lâu, khi thấy thông tin tuyển dụng bạn tận dụng cơ hội ngay. Hoặc bạn đã nỗ lực chuẩn bị mọi yếu tố đáp ứng cho công việc và bây giờ là thời điểm thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể viết bản thân đã được khơi gợi niềm yêu thích công việc này nhờ ấn tượng với một sản phẩm, dịch vụ hay một nhân tố nào đó của công ty.

Khi bạn đưa ra được lí do đặc biệt và thuyết phục, nhà tuyển dụng sẽ hiểu hơn và dễ thấu cảm hơn.

Đề cập đến ưu thế nổi bật của bạn khi thực hiện công việc

Điểm khó của việc viết thư xin việc trái ngành đó là bạn không thể “khoe” năng lực chuyên môn được đào tạo bài bản – vốn là điểm yêu cầu cơ bản khi tuyển dụng. Thay vào đó hãy làm nổi bật hiệu suất làm việc, kinh nghiệm, kỉ luật bản thân và quyết tâm của cá nhân bạn. Tất cả điều này chính là “chìa khóa vàng” giúp bạn tự tin đảm nhận tốt bất kì công việc nào.

Trong trường hợp chưa có một bảng thành tích ấn tượng ở công việc trước đây, bạn có thể đề cập trong thư xin việc thành tích học tập, các dự án bạn đã tham gia từ chuyên ngành đến hoạt động xã hội, cộng đồng. Ngoài ra, điểm rất quan trọng đó là đề cập đến các khóa học, chứng chỉ liên quan đến công việc ứng tuyển mà bạn đã nỗ lực tham gia để nâng cấp bản thân trong ngành… Tất cả điều này sẽ giúp bạn ghi điểm tích cực đồng thời cũng thể hiện sự nhiệt huyết trong công việc.

Lưu ý tránh những lỗi “ngớ ngẩn’’

Khi viết thư xin việc, bạn nên kiểm tra thật kỹ lưỡng để phát hiện ra các lỗi như: thư quá dài hoặc cụt ý, nội dung sơ sài, lan man. Nội dung thư xin việc cần đảm bảo cấu trúc, bố cục hợp lí, từng mục đầy đủ như tiêu đề, lời chào, thông tin người gửi người nhận, lí do ứng tuyển… Kết thư bạn nên gửi lời cảm ơn chân thành và cùng mong muốn nhận được hồi đáp từ nhà tuyển dụng.

Cũng như CV, màu sắc thư xin việc cần được thiết kế đẹp mắt, chọn màu sắc phù hợp với màu chủ đạo của doanh nghiệp. Ngoài ra bạn có thể chọn các màu sắc yêu thích và phối với nhau chỉ cần đảm bảo tư duy thẩm mỹ tốt. Không nên chọn màu sắc quá chói hoặc phối màu quá tương phản, lộn xộn gây rối mắt người xem.

Bên cạnh đó điểm đặc biệt quan trọng là từ ngữ, câu… cần viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Nếu bạn mắc lỗi – dù nhỏ cũng cho thấy sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp của bạn.

Xin việc trái ngành vốn là một quyết định cạnh tranh khá mạo hiểm. Vì vậy nếu có năng lực thực sự, để chinh phục nhà tuyển dụng ở vòng hồ sơ, bạn cần đầu tư cho CV và thư xin việc. Biết cách viết thư xin việc chỉn chu với đầy đủ lí do ứng tuyển và mục tiêu ấn tượng sẽ khiến nhà tuyển dụng có thiện cảm và muốn tìm hiểu sâu hơn về bạn. Chúc bạn tìm việc trái ngành thành công.