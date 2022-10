Việt Nam xuất khẩu lô hàng thịt gà đầu tiên sang Nhật Bản

TPO - Ngày 25/10, tại Bình Phước, Công ty TNHH CPV Food Bình Phước (CPV Food) công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là lô hàng thịt gà chế biến dành riêng cho thị trường Nhật Bản với số lượng hơn 33 tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Nhật Bản là một trong những thị trường tiềm năng và là “đích đến” của nhiều doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chất lượng cao.

Để xuất khẩu sang Nhật Bản, CPV Food phải truy xuất nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến chế biến sản phẩm, thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất theo đẳng cấp thế giới như môi trường và phúc lợi động vật... đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của Nhật Bản và các nước nhập khẩu khác.

Trước đó, từ năm 2018, Cục Thú y - Bộ NN&PTNT đã phối hợp với CPV Food tổ chức triển khai các chương trình giám sát dịch bệnh gia cầm, gắn với giám sát chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm; thực hiện các yêu cầu vệ sinh thú y với cơ sở giết mổ; sản xuất an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến để có được sản phẩm thịt gà chế biến xuất khẩu an toàn và chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của Nhật Bản.

Từ ngày 31/5 - 3/6, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã cử một đoàn kiểm tra thú y đến cơ sở sản xuất của CPV Food tại Bình Phước để đánh giá chuỗi sản xuất gà chế biến xuất khẩu. Ngày 30/8, kết luận của đoàn kiểm tra thú y Nhật Bản (MAFF) khẳng định: Công ty TNHH CPV Food đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y của MAFF để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Tại lễ công bố, Cục Thú y đã trao Chứng nhận kiểm dịch (Health Certificate) cho đại diện CPV Food.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu thịt gà lớn thứ ba trên thế giới (sau Trung Quốc và Liên bang Nga). Mỗi năm, Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn thịt gà, trong khi Công ty CP Việt Nam có nhà máy giết mổ, chế biến thịt gà lớn nhất tại Việt Nam, giai đoạn hiện tại có thể chế biến xuất khẩu 1 triệu con gà một tuần (50 triệu con/năm); sang giai đoạn 2, công suất sẽ được nâng lên thành 2 triệu con/tuần (100 triệu con/năm), vì vậy việc Nhật Bản chấp thuận nhập khẩu thịt gà của Công ty CP Việt Nam đã mang tới cơ hội kinh doanh rất lớn cho Công ty CP Việt Nam nói riêng và ngành chăn nuôi gia cầm nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá, việc xuất khẩu lô hàng sản phẩm thịt gà chế biến đầu tiên của Công ty TNHH CPV Food sang thị trường Nhật bản - một thị trường đòi hỏi sản phẩm an toàn rất khắt khe - là bước ngoặt rất quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi vào những thị trường khó tính đầy tiềm năng. Hy vọng các sản phẩm thịt gà an toàn của công ty không chỉ xuất sang Nhật Bản, mà còn mở rộng ra các thị trường khác như châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam - cho biết: “Việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Nhật Bản lần này là niềm vui của C.P. Việt Nam và CPV Food, đánh dấu sự thành công của chuỗi giá trị Feed – Farm - Food của CPV, bắt đầu hành trình đưa sản phẩm gà chế biến của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, và tiếp tục xuất khẩu ra thị trường nước ngoài mà công ty hiện có.

Với thế mạnh và kinh nghiệm thành công của Tập đoàn C.P. trong việc xuất khẩu sản phẩm thịt gia cầm hơn 20 năm, CPV Food đặt mục tiêu đưa Việt Nam lên bản đồ xuất khẩu thịt gia cầm có thương hiệu ra thế giới.