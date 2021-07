Việt Nam nói về việc tiêm vắc-xin Trung Quốc cho người Trung Quốc

TPO - Vừa qua truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Việt Nam sử dụng 500.000 liều vắc-xin Sinopharm không đúng như cam kết giữa hai nước. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết số vắc-xin này sẽ được sử dụng theo nghị quyết của Chính phủ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngày 20/6, Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm cùng 502.400 bơm kim tiêm dùng một lần do Trung Quốc viện trợ.

Số vắc-xin này sẽ được Việt Nam triển khai sử dụng theo đúng tinh thần của nghị quyết 21 của Chính phủ ngày 26/2 về việc mua và sử dụng vắc-xin phòng chống COVID-19. Đồng thời, trên cơ sở đề nghị của Trung Quốc, Việt Nam sẽ tiêm chủng cho các công dân Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, bà Hằng nói.

Chính quyền Mỹ hôm 6/7 xác nhận sẽ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vắc-xin Moderna. Trước đó cùng ngày, chính quyền Nhật cũng thông báo sẽ gửi thêm 1 triệu liều AstraZeneca đến Việt Nam.

Bà Hằng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vắc-xin để cùng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc-xin bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca, trong đó có vắc-xin từ chương trình Covax và từ nguồn mua, 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng. 2.000 liều vắc-xin Spunik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều Vero Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ. Và ngày 7/7 vừa qua, lô vắc-xin Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam gồm 97.110 liều.

Chương trình Covax đã cam kết dành ưu tiên cho Việt Nam trong các phân bổ tiếp theo và sẽ chuyển 2 triệu liều vắc-xin Moderna do Chính phủ Mỹ cung cấp, dự kiến về đến Việt Nam ngay trong tuần này.

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh, Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD cho chương trình Covax.