Việt Nam hoàn tất rà soát máy bay Airbus theo lệnh khẩn

TPO - Các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn tất việc cập nhật phần mềm và phần cứng cho đội máy bay Airbus A319/A320/A321 theo yêu cầu của nhà sản xuất Airbus và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA), đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra bình thường, không gây xáo trộn lịch bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), yêu cầu kỹ thuật khẩn cấp được Airbus ban hành qua điện cảnh báo AOT lúc 23h ngày 28/11, cùng với Chỉ lệnh EAD 2025-0268-E của EASA. Chỉ lệnh yêu cầu toàn bộ máy bay A319/A320/A321 trên toàn cầu phải nhanh chóng thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm hệ thống điều khiển bay ELAC - bộ phận giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát độ cao và hướng bay.

Thời hạn bắt buộc hoàn thành là trước 6h59 sáng nay (30/11). Ngay trong đêm 28/11, Cục HKVN đã triệu tập cuộc họp khẩn với các hãng để đánh giá mức độ ảnh hưởng và lên phương án ứng phó.

Đến hiện tại, Vietnam Airlines cho biết toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm trước thời hạn quy định. Ngay khi tiếp nhận yêu cầu từ Airbus và Cục HKVN, hãng đã kích hoạt quy trình kỹ thuật khẩn cấp, đồng thời triển khai đồng bộ tại ba trung tâm kỹ thuật lớn: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Toàn bộ đội bay A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn thành việc cập nhật phần mềm trước thời hạn. Ảnh: VNA.

Công tác cập nhật được triển khai nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp hãng hoàn thành sớm hơn yêu cầu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lịch bay. Từ ngày 29/11 và trong hôm nay, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines diễn ra bình thường, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của cơ quan quản lý.

Hãng hàng không Vietjet thông tin, lúc rạng sáng nay, hãng đã hoàn tất cập nhật cho 69 máy bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với hạn chót của Airbus và cơ quan chức năng. Hãng đã huy động nguồn lực kỹ thuật trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với Airbus và Cục HKVN để thực hiện đồng bộ trên toàn đội bay.

Bamboo Airways và Vietravel Airlines cho hay, các hãng đã rà soát toàn bộ đội bay Airbus A320/A321 và khẳng định không có tàu bay nào nằm trong diện phải cập nhật theo cảnh báo của Airbus và chỉ lệnh của EASA.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục HKVN - đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các hãng hàng không trong nước ngay khi Airbus phát đi cảnh báo và EASA ban hành chỉ lệnh. Cục trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các hãng trong việc chia sẻ thông tin, huy động kỹ thuật và đảm bảo công tác cập nhật diễn ra an toàn, đúng tiến độ...