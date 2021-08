Việt Anh và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam gửi lời yêu thương xúc động tới Sài Gòn

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh chia sẻ: “Cả nước luôn hướng về miền Nam thân yêu, mong người dân sẽ phối hợp tốt để mọi thứ sớm tốt đẹp trở lại, nhớ thành phố lắm rồi!”.

Hơn một tháng qua, dàn Hoa hậu, Á hậu, người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lăn xả trong bếp ăn từ thiện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch cũng như người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh bếp ăn từ thiện có sự tham gia của dàn Hoa hậu, Á hậu và người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Trước khi TPHCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội từ 0h ngày 23/8 đến hết 6/9, người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương nhắn nhủ: “Bây giờ chúng ta ăn là để sống. Sắp tới giờ “giao thừa” rồi, mình mong tất cả mọi người đã chuẩn bị vừa đủ cho những ngày sắp tới và cùng nhau chốt hạ nàng COVID lắm chiêu này. Đây là lúc chúng ta phải thật sự có niềm tin, quyết tâm và tuân thủ. Nhà còn gì ăn nấy, cái bụng không réo là được, còn ngon dở thì hẹn hết dịch... Cố lên Sài Gòn ơi”.

Nhiều ngày qua, Á hậu Ngọc Thảo cùng mẹ xem bếp ăn từ thiện là nhà. Hình ảnh cô nàng nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn rồi chuyển đi khắp nơi khiến người hâm mộ không khỏi cảm kích. Ngọc Thảo chia sẻ: “Một ngày làm việc của Thảo tại bếp cùng với mẹ và em gái. Được giúp đỡ những người khó khăn là việc Thảo cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cố lên Sài Gòn ơi”.

Hoa hậu Tiểu Vy gửi những phần quà cứu trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà Hội An.

Dù đang ở Sài Gòn và vẫn đang nỗ lực góp sức trong cuộc chiến chống COVID-19 nhưng Hoa hậu Tiểu Vy không quên nhớ về quê nhà.

“Dù sống xa nhà nhưng Vy vẫn là một người con của phố cổ Hội An, những ngày qua toàn TP. Hội An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ngày nào Vy cũng đọc những tin tức về quê hương mình mà thấy chạnh lòng, ở đó có ba, mẹ, em trai và những người thân thương của Vy. Nhân dịp tuổi mới Vy nhờ ba mẹ và các dì các chú gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn một chút quà, hy vọng mọi người sẽ ấm lòng vượt qua cơn dịch. Sài Gòn - TP. Hội An của Vy mạnh mẽ lên nhé, rồi chúng ta sẽ trở lại là những thành phố sôi động, nhộn nhịp. Thời gian này, cả nhà cùng nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị 15 cũng như thực hiện khuyến cáo 5K”- Hoa hậu Tiểu Vy thổ lộ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, kể từ 0h ngày 23/8 đến hết 6/9, TPHCM sẽ tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”