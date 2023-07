Viện KSND Hà Nội: 'Các vụ án đăng kiểm vào diện Ban chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo'

TPO - Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, các vụ án liên quan các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm gửi HĐND thành phố.

Theo báo cáo, trong kỳ, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 5.304 vụ/8.135 bị can, tăng 1.107 vụ/1.855 bị can so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 26,3%).

Báo cáo nêu, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia có 1 vụ/1 bị can về tội "Làm, tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Tội phạm về tham nhũng và chức vụ có 51 vụ/248 bị can (tăng 38 vụ/224 bị can), khởi tố chủ yếu về các tội: Nhận hối lộ (24 vụ/192 bị can); Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (7 vụ/19 bị can); Tham ô tài sản (9 vụ/9 bị can); Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (5 vụ/4 bị can)…

Trong phần tội phạm về tham nhũng và chức vụ, báo cáo dẫn chứng, thời gian qua, trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến việc các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của các phương tiện đến tiến hành đăng kiểm với số tiền thu lời bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Điển hình vụ Tăng Công Trung cùng đồng phạm nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29 – 29D (phường Kiến Hưng, Hà Đông) với số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng; vụ Bùi Minh Kiên cùng đồng phạm nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2911D (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ) với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

“Các vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo”, báo cáo nêu.

Mới đây, trao đổi với cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng thông tin, sau một năm, đến nay Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Nội đã đưa 54 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Trong số này, 27 vụ việc mới và trong 27 vụ mới này có 25 vụ về trung tâm đăng kiểm; 2 vụ liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai tại quận Gia Lâm và Hoàng Mai.

Một trong những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Viện KSND thành phố cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt những vụ án lớn, vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư, Ban chỉ đạo Thành uỷ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.