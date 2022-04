Viện kiểm sát kết luận vụ đối tượng ma tuý treo cổ tại nhà tạm giữ

TPO - Trước vụ việc một nghi phạm treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã lập đoàn kiểm tra đột xuất và đã có kết luận.

Ngày 8/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đoàn kiểm tra của Viện KSND tỉnh Thái Bình đã có kết luận về vụ việc nghi phạm Nguyễn Danh Thi (44 tuổi, quê Thái Bình; trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, vào ngày 27/3, tại đường xã Minh Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), công an bắt quả tang Nguyễn Danh Thi có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ trên người Thi 1 bánh heroin. Tiếp tục khám xét nơi ở khẩn cấp, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 3 bánh heroin.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng sau đó ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Thi từ 23 giờ 30 ngày 27/3 để điều tra, xử lý theo quy định.

Đến khoảng 1 giờ 14 ngày 29/3, cán bộ nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng phát hiện Thi treo cổ bằng chiếc quần dài mà Thi mặc khi bị bắt.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Đông Hưng đã khẩn trương tổ chức sơ, cấp cứu, nhanh chóng đưa Thi đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng. Chiều cùng ngày, bệnh viện này xác định Thi đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, báo cáo về vụ việc nêu trên, đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát do bà Trần Thị Thu Trà, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát đột xuất tại nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng.

Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ tạm giữ; kiểm tra công tác phân công lãnh đạo, cán bộ trực tại nhà tạm giữ trong các ngày 28, 29/3/2022 và công tác canh coi, quản lý, giáo dục, tư tưởng người mới đưa vào Nhà tạm giữ.

Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra, lục soát tại buồng tạm giữ có đối tượng tự sát và một số buồng tạm giữ, tạm giam, buồng phạm nhân. Tiến hành gặp hỏi một số người đang bị tạm giam, phạm nhân đã tham gia cùng cán bộ cứu giúp người tự sát.

Kết quả kiểm sát xác định Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng thực hiện tốt công tác lập hồ sơ; công tác canh coi, quản lý, giáo dục, tư tưởng và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam ... theo đúng quy định pháp luật. Việc nghi phạm Thi tử vong là do nguyên nhân tự treo cổ.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc trên, đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát đã yêu cầu nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng chấn chỉnh công tác quản lý giam giữ; công tác giáo dục để phòng ngừa việc trốn, chết, tự sát, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ.