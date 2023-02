Video: Đồng đội Công Phượng đá phản lưới nhà khó hiểu

TPO - Từ ngày 24 đến 26/2, Thủ đô Hà Nội đón đợt không khí lạnh, trời mưa rải rác cả ngày và đêm kèm gió đông bắc cấp 3, khiến người dân cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt so với những ngày trước đó.

TPO - Quỳnh Lương cảm thấy may mắn vì được trao cơ hội có mặt trên sóng giờ vàng của Đài truyền hình Việt Nam. Nữ diễn viên tâm sự vì không biết diễn, cô luôn mang con người thật vào phim.

TPO - Diễn viên Bình An tiết lộ anh thường xuyên làm "công tác tư tưởng" với bà xã - Á hậu Phương Nga trước khi đóng phim mới, đặc biệt là những phim có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn. Bình An khẳng định anh được bà xã tôn trọng và tin tưởng vì có lập trường vững vàng khi làm nghề. Bình An tự tin "chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với bạn diễn nữ".