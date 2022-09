Victoria Beckham tỏ rõ thái độ ghét bỏ dâu trưởng

TPO - Dù cả Brooklyn Beckham và Nicola Peltz cùng lên trang bìa tạp chí Vogue Hong Kong, Victoria Beckham chỉ dành lời khen cho con trai cả, hoàn toàn phớt lờ dâu trưởng.

Hôm thứ Sáu (2/9), Victoria Beckham chia sẻ trên Instagram bức ảnh chụp Brooklyn Beckham trên Vogue Hong Kong, kèm theo chú thích “Thật tự hào!”, thêm biểu tượng trái tim màu hồng, không quên gắn thẻ con trai cả và tạp chí.

Sau đó, nhà thiết kế thời trang 48 tuổi đăng bức ảnh Brooklyn quỳ trên bãi cỏ và khen: “Trông đẹp lắm”. David Beckham cũng có động thái tương tự trên trang cá nhân.

Điều đáng nói, Brooklyn tham gia cuộc phỏng vấn và chụp ảnh chung với vợ Nicola Peltz trên Vogue Hong Kong, nhưng Victoria hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của con dâu.

Theo Daily Mail, Victoria nhấn “Thích” bức ảnh chụp riêng của cậu cả nhà Beckham, nhưng không làm điều tương tự với bức ảnh trang bìa có cả Brooklyn và Nicola. Bà mẹ 4 con cũng không tương tác gì với những bức ảnh mà Nicola đăng trên trang cá nhân.

Dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng có thể thấy tin đồn bất hòa giữa Victoria và dâu trưởng không phải vô căn cứ. Có thông tin, ông bà Beckham còn từ chối chi trả chi phí làm thẻ xanh (hộ chiếu Mỹ) cho Brooklyn. Victoria cũng không mời con trai và con dâu tham dự show diễn của cô tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Thời điểm, Brooklyn và Nicola mới qua lại, ông bà Beckham rất ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi bắt đầu từ lúc chuẩn bị cho đám cưới của Brooklyn và Nicola hồi cuối tháng 4.

Thời điểm đó, mọi người trong showbiz thế giới đều đinh ninh Victoria sẽ thiết kế váy cưới cho con dâu. Tuy nhiên, Nicola lại xuất hiện trên trang bìa tháng 5 của Vogue trong bộ cánh cao cấp của Valentino.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Variety vào tháng trước, Nicola giải thích: “Tôi đã định và tôi thực sự muốn (mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế). Nhưng sau đó vài tháng, bà ấy nhận ra rằng thợ may của bà ấy không thể làm điều đó. Vì vậy, tôi phải chọn một chiếc váy khác”.

Thế nhưng, một người trong cuộc tiết lộ, người mẫu sinh năm 1995 “không bao giờ” có ý định mặc đồ của Victoria Beckham trong đám cưới của cô. Theo nguồn tin, Nicola vẫn để cho mẹ chồng thiết kế váy cưới cho cô như mong muốn của bà, nhưng không hề coi trọng điều đó vì cô quen biết nhiều người bạn là nhà thiết kế thời trang tài năng. “Giống như khi bạn có một người quan hệ trên pháp luật và họ nói rằng họ làm món thịt viên ngon nhất. Bạn ghét món thịt viên nhưng bạn vẫn để cho họ nấu nó. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Cô ấy sẽ không bao giờ mặc nó”, nguồn tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, một nguồn tin khác khẳng định, Nicola thực sự có cân nhắc đến việc mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế, nhưng sự cố đã xảy ra vào cận kề đám cưới. “Valentino đã lo ngại họ không đủ thời gian để may chiếc váy vì Victoria đã không nói với gia đình Peltz về việc thợ may của cô không thể may váy cho Nicola cho đến phút cuối cùng”, nguồn tin thứ hai nói.

Bên cạnh sự cố váy cưới, một lý do khác khiến Nicola khó chịu với mẹ chồng là Victoria chiếm hết sự chú ý trong đám cưới của Nicola.

Cụ thể, Nicola trở nên khó chịu khi David và bạn thân của Victoria, Marc Anthony, chỉ nói về cựu thành viên Spice Girls trong bài phát biểu chúc mừng đám cưới.

“Bài phát biểu chỉ toàn lời ca ngợi dành cho Victoria. Nicola thích trở thành trung tâm của sự chú ý, đặc biệt trong đám cưới của cô ấy. Vì thế, điều đó thực sự tồi tệ với cô ấy”, nguồn tin phân tích.

Một người trong cuộc khác lại cho hay, Nicola khó chịu với Victoria không phải vì bài phát biểu mà do Victoria đã “cướp” bài hát dành cho “First Dance” (Điệu nhảy đầu tiên) của cô dâu – chú rể.

Theo đó, ca khúc được chọn cho First Dance là “You Sang To Me” do Marc Anthony thể hiện. Trước hôn lễ, Marc yêu cầu Nicola và Brooklyn chọn bài hát yêu thích của họ để dành tặng cho cặp tân hôn. Nicola đã rất mong chờ điều đó. Nhưng Marc đã không thông báo trước cho Nicola mà hát ca khúc đó trong điệu nhảy giữa mẹ và con trai. Đáng nói hơn, chính Victoria là người yêu cầu Marc làm như vậy.

Nguồn tin nói thêm, Nicola rất buồn và hầu hết khách mời đám cưới đều cảm thấy không thoải mái thay cô. Chưa kể, theo nguồn tin, bất chấp mối quan hệ thân tình với nhà Beckham, Marc đến bữa tiệc với tư cách ca sĩ được gia đình Peltz trả tiền để biểu diễn cùng ban nhạc.

Giữa lúc mối quan hệ gia đình căng thẳng, người tích cực nhất trong việc hòa giải là cậu thứ Romeo Beckham.

Nguồn tin của Mirror tiết lộ, cầu thủ bóng đá 20 tuổi đã ở bên cạnh an ủi Brooklyn, thường xuyên gọi điện trò chuyện với anh trai bởi Brooklyn là người chịu nhiều áp lực nhất, cả từ mẹ lẫn vợ. Romeo cũng đã nói chuyện với chị dâu với hy vọng có thể giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, những người trong cuộc chưa phản hồi về các thông tin trên.

Tú Oanh