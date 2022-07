Vì sao NSND Trung Anh luôn từ chối vào vai công an?

TPO - Lần đầu khoác cảnh phục trên màn ảnh nhỏ với vai đại tá công an của phim chính luận "Đấu trí", NSND Trung Anh thổ lộ lí do đặc biệt.

Từ những năm 1990 khi sêri "Cảnh sát hình sự" làm mưa làm gió, NSND Trung Anh nhiều lần được mời nhưng anh đều từ chối. Không riêng trên màn ảnh nhỏ mà trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Trung Anh gần đây mới chấp nhận vào vai công an lần đầu tiên.

“Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình không làm được vai công an”, NSND Trung Anh lý giải. Anh còn tiết lộ chủ động xin đạo diễn Danh Dũng cho vào vai... tội phạm.

Vai công an đầu tiên trên sân khấu xuất hiện trong vở kịch do NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn. NSND Trung Anh vào vai lãnh đạo cấp cao có con vướng vòng lao lý. Anh kể, do muốn làm nổi bật tâm tư tình cảm của một ông bố có con phạm tội nên anh bàn với đạo diễn để nhân vật đó mặc trang phục dân sự.

Khi quay phim "Đấu trí", NSND Trung Anh lần đầu khoác sắc phục. Phim chính luận "Đấu trí" đụng chạm tới vấn đề nóng hổi của xã hội, mổ xẻ một loạt vụ đại án tham nhũng trong đó có vụ nâng khống giá kit test, vụ buôn lậu “khủng” có sự chống lưng của nhiều cơ quan ban, ngành. NSND Trung Anh vào vai đại tá Trần Giang - người có vai trò quan trọng trong chuyên án nâng giá sinh phẩm y tế. Những hình ảnh đầu tiên hé lộ những tình tiết gai góc, câu thoại đắt giá: “Vẫn bắt”.

Luôn canh cánh cảm giác không hợp vai công an nhưng cuối cùng bố Sơn trong phim "Về nhà đi con" vẫn chấp thuận vai đại tá Trần Giang. NSƯT đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thuyết phục Trung Anh bằng được. Vì thế NSND Trung Anh lần đầu tiên chấp nhận... cạo râu cho vai diễn.

Khi đồng ý vào vai đại tá Trần Giang, Trung Anh chủ động thay đổi ngoại hình. Gần hai tháng nay NSND Trung Anh vẫn chưa quen được gương mặt thiếu vắng bộ râu quen thuộc dù được khen trẻ hơn, nhưng anh biết đó điều bắt buộc.

Dù lần đầu vào vai công an trên màn ảnh nhỏ nhưng với bề dày kinh nghiệm và sự tư vấn chuyên môn của cơ quan công an, các nghệ sĩ và diễn viên "Đấu trí" sẽ có được hình dung và phong thái chính xác về chiến sĩ công an. Tuy nhiên do đặc thù của phim chính luận và lời thoại chuyên ngành nên từ NSND Trung Anh cũng than thở "học thoại trẹo mồm".

Đạo diễn, NSƯT Danh Dũng nói với Tiền Phong, việc đánh giá phim hay-dở là do khán giả, nhưng anh tin bộ phim có sự sinh động, tươi mới. Phim lên sóng tập đầu vào 21h tối 18/7 trên VTV1.