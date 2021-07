Vì sao nên đầu tư nhà phố thương mại Lavela Garden ngay thời điểm này?

Nhà phố thương mại Lavela Garden là một trong những dự án sáng giá hàng đầu Bình Dương hiện nay vì sở hữu tiềm năng tăng trưởng bền vững, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Đón đầu tiềm năng tăng trưởng giá trị bền vững

Nhà phố thương mại Lavela Garden được giới chuyên gia nhận định là sản phẩm có dư địa tăng giá cao nhờ sở hữu mức giá ban đầu tốt nhất khu vực, có tính cạnh tranh cao. Nhà phố 1 trệt 2 lầu ngay mặt tiền đường Bình Chuẩn 69 lộ giới 22m, nằm ngay trung tâm thành phố Thuận An, Bình Dương nhưng chỉ có giá 2,8 tỷ đồng/căn. Người mua có thể thu lợi nhuận từ chuyển nhượng trong thời gian ngắn sau khi đầu tư.

Đặc biệt, với quy hoạch triển khai mở rộng đường Bình Chuẩn 69 lộ giới 22m vào năm 2025, nhà phố Lavela Garden được các chuyên gia nhận định sẽ càng tăng sức hút và sinh lời mạnh. Thời điểm hiện tại rất lý tưởng để đón sóng tăng giá trong khoảng 2-3 năm tới.

Khảo sát thực tế cho thấy, giá nhà phố tại Thuận An, Dĩ An tăng mạnh trong những năm gần đây. Trung bình năm 2018 dao động khoảng 20 triệu đồng/m2 và tăng lên 35 - 40 triệu đồng/m2 trong năm 2019. Đến đầu năm 2021 khi Thuận An, Dĩ An lên thành phố, giá nhà phố tăng mạnh lên đến 45 - 50 triệu đồng/m2, đối với khu vực trung tâm giá có thể lên 70 - 80 triệu đồng/m2. Do đó, dự án Lavela Garden với vị trí trung Tp.Thuận An sẽ hưởng tiềm năng tăng giá bền vững.

Đáp ứng xu hướng nơi an cư kết hợp kinh doanh

Với kết cấu 1 trệt, 2 lầu, nhà phố thương mại đảm bảo hai công năng chính là kinh doanh và an cư phục vụ gia chủ hoặc cho thuê.

Tầng trệt có mặt tiền rộng, thoáng, vị trí đắc địa cho kinh doanh. Ngoại thất cao cấp khi bàn giao giúp mặt tiền kinh doanh mang vẻ ngoài sang trọng, tiết kiệm nhiều chi phí trang trí cửa hàng, văn phòng… tùy mục đích sử dụng.

Chất lượng bàn giao đảm bảo với nhiều vật liệu cao cấp như mặt tiền ốp đá marble Golden Line, đá hoa cương chống ẩm, sơn nước ngoại thất Dulux Professional Weathershield Sealer, kính solar toàn bộ mặt ngoài giúp cản nhiệt, cản tia UV và tiết kiệm chi phí làm mát.

Với thiết kế mặt bằng tầng trệt theo phong cách không gian mở, hạn chế vách ngăn nên gia chủ dễ dàng điều chỉnh bố trí nội thất sao cho phù hợp. Đối với gia đình không kinh doanh, tầng trệt có thể làm phòng khách, phòng bếp. Phía trước là vỉa hè, nơi đậu xe và phía sau là khu giặt phơi.

Các tầng lầu được thiết kế đầy đủ công năng để sinh hoạt gia đình như phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, ban công… Nhà phố được thiết kế đẹp, hiện đại phù hợp với đa dạng nhu cầu của gia chủ.

Các căn nhà phố thương mại tại Lavela Garden tạo thành khu thương mại với hoạt động thương mại - dịch vụ phong phú, đa dạng. Nhờ đó, bạn và gia đình được đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt ngay trong không gian sống mà không cần phải đi đâu xa.

Không gian sống trong lành với mật độ xây dựng chỉ 42% có được nhờ dự án nằm liền kề công viên khu vực Bình Chuẩn rộng 3ha và sở hữu công viên nội khu 1.656m2. Tại đây có nhiều mảng xanh và được đầu tư lắp đặt các thiết bị tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi trẻ em và tập thể thao của cư dân…

Gia tăng lợi nhuận nhờ nhiều chính sách ưu đãi

Khách hàng có giao dịch thành công sản phẩm Lavela Garden còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị gồm xe SH 125i 2021, xe Honda Vision 2021 Đặc biệt (smart key), điện thoại iPhone 12 Pro Max 128GB và 10 chỉ vàng 9999.

Đối với khách hàng chốt giao dịch thành công dự án Lavela Garden nhận được 01 chỉ vàng SJC/sản phẩm. Ngoài ra còn có chính sách ưu đãi đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công 2 sản phẩm sẽ nhận được chiết khấu 1%; 3 sản phẩm chiết khấu 2%; từ 4 sản phẩm trở lên chiết khấu 3%.

Đặc biệt, tại Lễ Công bố dự án Lavela Garden diễn ra vào lúc 8h30 ngày 18/07 này trên nền tảng trực tuyến ZOOM, các khách hàng có giao dịch thành công ngay tại sự kiện nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn với giải nhất là điện thoại di động Iphone 12 Pro, giải nhì là TV Sony 4K 55 Inch và giải ba là đồng hồ thông minh Apple Watch Series 6.

Hiện tại, sản phẩm Lavela Garden đang áp dụng chính sách ưu đãi, ngân hàng hỗ trợ lên đến 70% tổng giá trị, thanh toán chỉ 20% sở hữu ngay và ân hạn gốc lên đến 12 tháng.

Lavela Garden là dự án được đầu tư và thiết kế bài bản, sở hữu tiềm năng phát triển bền vững nhằm mang lại đẳng cấp sống, giá trị gia tăng cho bất động sản và chất lượng thương mại - dịch vụ tại dự án. Bên cạnh đó, đây còn là môi trường sống xanh mát, trong lành, tốt cho sức khỏe mọi thành viên trong gia đình. Với giá trị thực và nhiều tiềm năng phát triển bền vững, sản phẩm là lựa chọn sáng giá để đầu tư ngay từ thời điểm hiện tại.

Thông tin dự án Lavela Garden: Website: Website: https://lavela.vn/