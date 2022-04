Vì sao Nam Em có dáng ngồi gây tranh cãi?

TPO - Sự trở lại của Nam Em trên đường đua sắc đẹp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Cô nàng là một trong những thí sinh cuối cùng lọt vào chung khảo cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của cô khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Cụ thể, trong một video được quay lại từ buổi tập luyện của các thí sinh, Nam Em lộ dáng ngồi khá thoải mái như đang tán gẫu với bạn bè ở nhà riêng. Một bộ phận cư dân mạng cho là không phù hợp và thiếu nghiêm túc khi tham gia một cuộc thi nhan sắc.

Chia sẻ với Tiền Phong, phía Miss World Vietnam 2022 cho biết, do Nam Em thấm mệt trong quá trình tập luyện nên xảy ra tình huống dễ gây hiểm lầm như vậy. Hiện tại, Nam Em đang rất tập trung và nghiêm túc trong quá trình tham gia cuộc thi, chuẩn bị cho đêm Chung khảo sắp tới. Do gặp một số vấn đề về sức khỏe nên Nam Em phải nỗ lực hơn so với các thí sinh khác trong chặng đường này.

Nam Em đang là diễn viên, ca sĩ và có kinh nghiệm chinh chiến nhiều đấu trường sắc đẹp.

Năm 2014, Nam Em tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 20 chung cuộc. Tuy không giành được giải thưởng nào nhưng Nam Em cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá trong hành trình chinh phục chiếc vương miện quý giá.

Một năm sau, cô nàng tham dự Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và đăng quang. Thời điểm đó, Nam Em được khen có nhiều nét giống với Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Khán giả kì vọng Nam Em trở lại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.

Cũng trong năm 2015, Nam Em là thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô lọt Top 10 chung cuộc nhưng không thể chạm tới những danh hiệu cao hơn.

Năm 2016, Nam Em trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Miss Earth. Cô đã giành được nhiều thành tích ấn tượng như Hoa hậu Ảnh (Miss Photogenic), giải Bạc ở phần thi Hoa hậu tài năng, Trình diễn trang phục dạ hội và dừng chân ở Top 8 chung cuộc.

Sau khi từ Miss Earth 2016 trở về, Nam Em lại đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó, cô quyết định rút lui vì vướng lịch luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi hát Tình Bolero.

Việc Nam Em ghi danh tại Miss World Vietnam 2022 khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì trước đó cô cùng chị gái sinh đôi Nam Anh cùng nộp đơn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tuy nhiên đến phút cuối, Nam Em quyết định rời khỏi cuộc thi này.