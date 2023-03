Vì sao một nguyên Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố?

TP - Tại cuộc họp báo chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) của Bộ Công an cho biết, đã khởi tố tổng cộng 32 người trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó có bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài bà Nhàn cùng 4 người khác của đoàn thanh tra liên ngành bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra liên ngành và đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát Ngân hàng SCB không được kịp thời. Điều này được xem là vi phạm nghiêm trọng.

Bà Nhàn đã giữ cương vị Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II cho đến tháng 5/2020, sau đó được điều động giữ vị trí lãnh đạo tại một ngân hàng có quy mô lớn.

Hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) của Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 32 người trong hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự và Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can với 7 tội danh.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, từ năm 2018 đến 2022, hàng trăm nghi phạm đã liên kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh thành để kiểm định gần 40.000 xe cơ giới. Trong số này, nhiều xe không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp giấy phép, tạo ra nguy cơ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho xã hội.

Bộ Công an cho rằng công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm đã bị buông lỏng trong quy hoạch, dẫn đến mất cân đối giữa số lượng trung tâm đăng kiểm và lượng xe cơ giới. Vì lợi nhuận cao, nhiều trung tâm đăng kiểm đã mọc lên như nấm, cạnh tranh bằng cách hạ giá, nhận hối lộ để làm thủ tục nhanh. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đăng kiểm vừa làm nhiệm vụ quản lý, càng dễ xảy ra tiêu cực.

Vẫn theo Trung tướng Tô Ân Xô, trước đây, khi thực hiện đăng kiểm xe, đăng kiểm viên chỉ kiểm tra một vài công đoạn, tuy nhiên từ nay, theo quy định, phải thực hiện 5 công đoạn với 55 hạng mục, dẫn đến tình trạng ùn tắc trong việc đăng kiểm. Hiện tại, một số cán bộ đăng kiểm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã được điều động để hỗ trợ, giải quyết việc ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm.

Thông tin về diễn biến điều tra vụ nhóm golfer đánh poker ăn tiền trong một khách sạn ở Vĩnh Phúc vào rạng sáng 21/3, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đến nay cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án và tạm giữ 22 người để điều tra. “Cục Cảnh sát hình sự đang phân loại, xem xét khởi tố bị can đối với một số đối tượng người chơi golf, chủ doanh nghiệp bị bắt quả tang đánh bạc” - Trung tướng Tô Ân Xô nói.