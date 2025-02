Vì sao không nên đổ xô cấp đổi giấy phép lái xe lúc này?

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng người dân không nên sốt ruột mà đổ xô đi cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) ở thời điểm hiện tại và chỉ những người có bằng sắp hết hạn mới cần đổi. Bởi có thay đổi cơ quan nào thực hiện việc cấp, đổi GPLX thì cũng đều thực hiện theo quy định, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục được thuận tiện và nhanh gọn nhất có thể.

Thời gian qua, hệ thống phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại một số địa phương gặp vấn đề khiến nhiều người dân khi làm thủ tục cấp, đổi trực tuyến từ GPLX hạng B1, B2 chỉ có thể đổi sang hạng B mà không thể đổi sang hạng C1.

Cùng đó, cảnh dòng người xếp hàng cấp đổi GPLX diễn ra ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội và TPHCM, do lo ngại những thay đổi về cơ quan cấp đổi GPLX từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sang Bộ Công an được thực hiện trước ngày 19/2.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lương Duyên Thống - Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Bộ GTVT - cho biết, thời gian qua do phần mềm cấp đổi GPLX phải cập nhật cho phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên dẫn đến một số trục trặc.

"Các Sở GTVT có thể khắc phục được việc lỗi hạng GPLX khi cấp đổi trực tuyến bằng phương pháp thủ công", ông Lương Duyên Thống nói và thông tin thêm rằng do hệ thống phần mềm lớn, kết nối toàn quốc nên chưa thể trơn tru tuyệt đối.

Đối với việc nhiều người ồ ạt đi đổi GPLX, mặc dù một số GPLX vẫn còn thời hạn sử dụng đến 2 năm, do lo ngại có sự xáo trộn khi việc cấp, đổi GPLX được chuyển giao từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, khiến các điểm cấp, đổi GPLX bị quá tải; đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng người dân không cần quá lo ngại về việc này. Bởi lẽ dù là cơ quan nào thực hiện việc cấp, đổi GPLX thì cũng đều thực hiện theo quy định, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục được thuận tiện và nhanh gọn nhất có thể.

Ông Lương Duyên Thống cũng thông tin thêm rằng, Cục ĐBVN chỉ dự kiến rằng Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an trước ngày 19/2, chứ 19/2 chưa phải mốc thời gian chính thức. Nguyên nhân là do việc này còn phải xin ý kiến của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Do đó, người dân không nên sốt ruột mà đổ xô đi cấp, đổi GPLX ở thời điểm hiện tại và chỉ những người có GPLX sắp hết hạn mới cần đổi.

Trước đó, trong văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để công tác bàn giao nhanh, gọn, không ảnh hưởng việc cấp đổi GPLX của người dân, Cục ĐBVN yêu cầu các Sở GTVT phối hợp với công an địa phương chuẩn bị đầy đủ những nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX để có thể bàn giao ngay khi có yêu cầu.

Các Sở GTVT cần có kế hoạch sát hạch phù hợp, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX và hoàn thành việc cấp GPLX với những trường hợp đã nộp hồ sơ tại các sở trước thời điểm nêu trên.

Đặc biệt, nhằm tránh làm gián đoạn công tác cấp GPLX cho người dân trong thời gian thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, tránh lãng phí khi Bộ GTVT dừng công tác sát hạch và cấp GPLX, Cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT rà soát, dự báo số lượng phôi ấn chỉ GPLX cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi GPLX trong tháng 2, trong đó có kế hoạch sử dụng đến hết ngày 19/2 và hết ngày 28/2 để báo cáo Cục tổng hợp nhằm đặt sản xuất.

Ngoài ra, các Sở GTVT cần chủ động lập kế hoạch sử dụng có hiệu quả phôi ấn chỉ GPLX đã đặt sản xuất, tránh để thừa và làm phát sinh tăng khối lượng phôi ấn chỉ GPLX.

Tại Tờ trình số 11 vừa gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (sau hợp nhất giữa Bộ Xây dựng và Bộ GTVT), Cục Đường bộ Việt nam sẽ hoạt động trên cơ sở hợp nhất Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.