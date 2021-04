Vì sao Đà Nẵng thu hồi quyết định thi hành án các lô đất liên quan Vũ 'nhôm'

TPO - Chưa đến hạn nhận thẻ căn cước công dân, nhưng Trương Quang Tiến đã đăng tải có nội dung chửi bới, xúc phạm lực lượng công an lên mạng xã hội.

TPO - Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an xác định, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (Cty BMS), phải chung chi mỗi dịp lễ, tết cho một số lãnh đạo Bệnh viện (BV) Bạch Mai khoảng 500 triệu đồng. Vậy, việc nhận tiền của lãnh đạo và cán bộ BV Bạch Mai có dính tội “Nhận hối lộ”?

TPO - Người đàn ông đang ở trong quán thì bị 4 người đến đòi tiền rồi đánh tử vong. Công an địa phương đang khẩn trương truy tìm hung thủ.

TPO - Nghi can trong vụ giết cháu bé 11 tuổi ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định gây rúng động dư luận vừa bị bắt khẩn cấp. Đối tượng này chính là bạn, hàng xóm của bố mẹ cháu bé và đã có những phản ứng rất xảo quyệt sau khi gây án.

TPO - Trong 2 tháng gần đây, Bộ Công an bổ nhiệm, điều động 4 giám đốc công an tỉnh, gồm: Nghệ An, Bắc Ninh, Lâm Đồng và Đắk Lắk.