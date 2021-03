Vì sao Công an TPHCM ngừng cấp căn cước có gắn chíp ở cấp thành phố?

TPO - Kể từ ngày 29/3, Công an TPHCM tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử tại trụ sở để tăng cường nguồn lực cho Công an TP.Thủ Đức và các quận huyện.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TPHCM) cho biết: Kể từ ngày 29/3, PC06 tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử tại trụ sở để tăng cường nguồn lực cho Công an TP.Thủ Đức và các quận huyện.

Cụ thể, PC06 ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử tại trụ sở ở địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM). Thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD sẽ được thông báo sau.

Theo PC06, lý do ngừng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở là để tăng cường nguồn lực cho Công an TP.Thủ Đức và các quận huyện.

Người dân có nhu cầu làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CCCD thì đến Công an TP.Thủ Đức và công an 21 quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú. Ảnh Văn Minh

Trong thời gian này, Công an TPHCM tổ chức cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân ở từng địa bàn dân cư (tổ dân phố, khu phố). Người dân có nhu cầu làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CCCD thì đến Công an TP.Thủ Đức và công an 21 quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú.

Hiện tại, Công an TP.Thủ Đức và công an các quận huyện đã bố trí nhân sự, máy móc để cấp CCCD cho người dân. Đồng thời có triển khai các điểm cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn.

Công an TPHCM đưa vào 2 xe cấp CCCD lưu động với hệ thống máy móc hiện đại, có thể di chuyển đến khu vực “vùng sâu, vùng xa” của thành phố. Ảnh Văn Minh

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về thủ tục cấp CCCD, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TPHCM) cho biết: Theo quy định, từ nay đến ngày 1/7/2021, cơ quan công an sẽ ưu tiên cấp cho những trường hợp bao gồm: Người từ đủ 14 tuổi trở lên mà chưa được cấp CCCD; người đang sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số; người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng hoặc bị mất, hoặc có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD.

Đối với những trường hợp đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch còn giá trị sử dụng và không thuộc các diện nêu trên, trong thời gian này, Công an TPHCM chưa thực hiện việc chuyển đổi sang CCCD gắn chíp. Sau ngày 1/7/2021, Công an TPHCM sẽ tổ chức thực hiện việc cấp CCCD gắn chíp theo quy định, cho người dân có yêu cầu.

Do đó Công an TPHCM khuyến khích sau ngày này, người dân nên đi đổi CCCD có gắn chíp điện tử để thụ hưởng các tiện ích do CCCD gắn chíp điện tử mang lại.

Hiện tại, ngoài các địa điểm cấp CCCD cố định, các tổ di động, Công an TPHCM đưa vào 2 xe cấp CCCD lưu động với hệ thống máy móc hiện đại, có thể di chuyển đến khu vực “vùng sâu, vùng xa” của thành phố, những địa bàn có nhiều người cao tuổi, đi lại khó khăn để làm thủ tục cấp căn cước cho người dân.