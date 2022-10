Vì sao ‘cậu nhỏ’ có hình nấm?

TPO - Dương vật luôn được “cánh mày râu” xem là biểu tượng của của sự nam tính. Tuy nhiên, đa số đàn ông không hiểu rõ về “cậu nhỏ” của mình, từ điều đơn giản nhất là vì sao nó lại có hình nấm.

Các chuyên gia tin rằng dương vật tiến hóa theo thời gian để trở thành “công cụ”, với đường gờ, để loại bỏ tinh dịch của tình địch. Lý thuyết đằng sau điều này khá đơn giản – về cơ bản, đàn ông muốn đảm bảo đối tác mang “dòng dõi” của mình.

Giáo sư Gordon Gallup, từ Đại học Bang New York (Mỹ), đã dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học điều tra về giải phẫu học dương vật người và công dụng của nó vào năm 2003.

Họ phát hiện ra lực đẩy của dương vật và đường gờ ngăn cách phần đầu và trục dương vật thực sự có thể giúp làm sạch âm đạo của phụ nữ cũng như tinh trùng của người đàn ông trước.

Lý thuyết trên được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm với dương vật và âm đạo cao su. Họ trộn tinh bột và nước với nhau để giả tinh dịch. Kết quả cho thấy, phần gờ quanh đầu dương vật giả có thể lấy ra hơn 90% hỗn hợp thay thế tinh dịch chỉ trong một lần thâm nhập.

“Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng do sự cạnh tranh về quan hệ cha con, những con đực của loài người đã tiến hóa để sở hữu dương vật có cấu hình độc đáo với chức năng chuyển tinh dịch do những con đực khác để lại ra khỏi âm đạo. Do đó, người vật cho phép nam giới thay thế tinh dịch của đối thủ cạnh tranh bằng tinh dịch của mình”, giáo sư Gallup cho biết.

Ông Gallup nói thêm nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng về việc các cặp đôi có xu hướng quan hệ tình dục mạnh mẽ hơn nếu người phụ nữ bị nghi ngờ ngoại tình hoặc nếu ở xa nhau. Nguyên nhân được cho là do tiềm thức mong muốn loại bỏ bất kỳ dấu vết tinh dịch của người đàn ông khác với đối tác của mình.

Đồng nghiệp của Giáo sư Gallup, Rebecca Burch, tiết lộ: “Dương vật dài hơn sẽ không chỉ có lợi thế để lại tinh dịch ở phần sâu ít được tiếp cận hơn của âm đạo, mà còn hỗ trợ cho việc loại bỏ tinh dịch của những con đực khác để lại bằng cách lấp đầy và mở rộng âm đạo. Nó giống như phương tiện tối đa hóa khả năng làm cha”.

Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Tâm lý học Tiến hóa.

Lý thuyết loại bỏ tinh dịch tình địch có từ nhiều thế kỷ trước, khi phụ nữ quan hệ tình dục với nhiều hơn một bạn tình để tăng cơ hội mang thai. Vì vậy, ngoài việc giải thích lý do dương vật có hình dạng nấm, nó không quan trọng nhiều đối với nam giới ngày nay.

Tú Oanh