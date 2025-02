Vi phẫu – Tạo hình Hàm mặt mang mùa xuân đến những cuộc đời mới

TP - Thời gian qua, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại cùng chuyên môn, kỹ thuật cao mang lại chất lượng trong điều trị đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Ưu thế về dịch vụ tiên tiến nhưng chi phí hợp lý hơn nhiều so với các nước đang giúp bệnh viện trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng trong nước và quốc tế.

Mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên ngành răng hàm mặt hàng đầu khu vực

Tọa lạc tại địa chỉ 201A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM là bệnh viện chuyên khoa hạng I, cấp chuyên sâu, trực thuộc Bộ Y tế. Đây là bệnh viện được phân công quản lý ngành Răng Hàm Mặt 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phía Nam, cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và điều trị tạo hình, thẩm mỹ ở tuyến chuyên ngành cao nhất về Răng Hàm Mặt cho nhân dân cả nước và các khách hàng Việt kiều, người nước ngoài.

Sau 45 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đang tiến những bước dài trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, bệnh viện đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; hợp tác quốc tế và công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới theo địa bàn được phân công; tham gia phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ được giao.

Theo TS.BSCKII. Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, hiện nay, bệnh viện đã được Bộ Y tế thông qua kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa giai đoạn 2 để tiếp tục cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh xứng tầm là một bệnh viện chuyên ngành răng hàm mặt hàng đầu trong khu vực.

Với quy trình chặt chẽ, kết hợp nhiều chuyên khoa gồm: Chỉnh hình Răng Mặt; Phục hình; Cấy ghép răng, Vi phẫu – Tạo hình Hàm mặt, khách hàng đến với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM không chỉ được tái tạo lại các đường nét trên gương mặt mà còn phục hồi được gần như hoàn hảo các chức năng, mang lại sự tự tin và chất lượng sống tốt nhất.

Bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ điều trị toàn diện cho bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em bị tật bẩm sinh khe hở môi, vòm miệng với sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa Vi phẫu – Tạo hình Hàm mặt và các khoa Chỉnh nha, Răng Trẻ em, Phục hình. Cuối năm, nhiều trẻ không may bị khe hở môi, vòm miệng đều mong muốn có gương mặt hoàn hảo để tự tin vui xuân đón Tết nên số lượng bệnh nhân tăng rất cao.

Một trong những chuyên khoa sâu được Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM tập trung đầu tư hạ tầng, thiết bị chuyên môn và công nghệ là khoa Vi phẫu – Tạo hình Hàm mặt. Tại đây được trang bị đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc khám và điều trị bệnh nhân như: kính hiển vi, kính lúp vi phẫu, súng cấy mỡ, máy quét 3D, phần mềm phân tích phim, máy siêu âm mạch máu Doppler…

Khoa Vi phẫu – Tạo hình Hàm mặt điều trị cho tất cả các loại hình khuyết hoặc thiếu hổng vùng hàm mặt bằng kỹ thuật vi phẫu cũng như điều trị những di chứng, can sai, biến dạng mặt sau chấn thương và các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt như dị tật khe hở môi – vòm miệng. Ngoài ra còn điều trị chuyên sâu về tạo hình hàm mặt như điều trị các sai hình hàm mặt, phẫu thuật chỉnh nha, tạo hình mặt V-line, tạo hình gò má, căng da mặt, tạo hình mũi, tạo hình mắt hai mí.

CÁC PHẪU THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC HÀM MẶT ĐỀU “DÀI HƠI” ĐỂ PHỤC VỤ CHO NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỆNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT KIỀU, BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG TPHCM ĐANG PHỐI HỢP VỚI NHIỀU BỆNH VIỆN VÀ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ TRONG HỘI CHẨN, CHĂM SÓC TRƯỚC VÀ SAU KHI NGƯỜI BỆNH ĐẾN PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN. ĐIỀU NÀY MỞ RA CƠ HỘI CHO RẤT NHIỀU BỆNH NHÂN NGOẠI QUỐC. CHỈ TÍNH RIÊNG TẠI KHOA VI PHẪU – TẠO HÌNH HÀM MẶT ĐẾN NAY ĐÃ ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG CHO HƠN 7.200 CA BỆNH. THỐNG KÊ SƠ BỘ TẠI KHOA, TỶ LỆ VIỆT KIỀU VÀ KHÁCH QUỐC TẾ CHIẾM HƠN 10%.

Những cuộc đời được hồi sinh nhờ kỹ thuật cao, chi phí hợp lý

Ngày 28/12, trao đổi với phóng viên Ths.BS.CKII. Đỗ Tiến Hải, Trưởng khoa Vi phẫu - Tạo hình Hàm mặt cho biết: “Chúng tôi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật đặc biệt cho nữ bệnh nhân 26 tuổi, quốc tịch Anh. Người bệnh vào viện với tình trạng bị hô, hàm trên bình thường nhưng xương hàm dưới rất ngắn. Trước đó, người bệnh đã đi chỉnh nha nhiều lần nhưng không mang lại kết quả. Bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa đưa ra giải pháp tối ưu trong điều trị. Bệnh nhân được khoa Chỉnh hình Răng mặt can thiệp trước để đảm bảo chức năng nhai nuốt. Tiếp đến, khoa Vi phẫu - Tạo hình Hàm mặt sử dụng công nghệ in 3D để tạo hình trước khi phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, chúng tôi đã cắt xương hàm dưới, tạo hình lại cằm cho bệnh nhân. Sau cuộc mổ, người bệnh vỡ òa vui mừng khi cô đã có được gương mặt hoàn hảo như mong đợi”.

Đặc biệt, chi phí phẫu thuật cho người bệnh ở mức thấp hơn rất nhiều so với tại Anh. Theo BS Hải, mức giá trung bình cho ca tạo hình với công nghệ in 3D và phẫu thuật nếu thực hiện ở Anh chi phí sẽ tốn khoảng 800 triệu đồng (32.000 USD). Tuy nhiên, khi đến Việt Nam học tập và làm việc qua tham khảo chuyên môn và chi phí người bệnh quyết định thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, tổng chi phí chỉ hết hơn 100 triệu đồng. “Cuộc phẫu thuật hoàn hảo như hình ảnh 3D được mô phỏng trước mổ cùng với mức giá hợp lý khiến người bệnh rất hài lòng” – BS Hải nói.

Công nghệ in 3D đang được ứng dụng triệt để trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt cho từng bệnh nhân cụ thể. Một trong những ca bệnh điển hình là trường hợp nam bệnh nhân 41 tuổi, ngụ tại tỉnh Gia Lai. Theo bệnh sử, hơn 10 năm trước bệnh nhân đã phẫu thuật điều trị ung thư nhưng gần đây người bệnh bị biến dạng xương hàm dưới gây biến dạng khuôn mặt, khó khăn khi ăn uống. Bằng công nghệ in 3D các bác sĩ đã dựng hình khuôn mặt, phẫu thuật tái tạo xương hàm giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.