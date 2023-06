Về nơi nắng càng gay gắt, dân càng vui

TPO - Trời càng nắng nóng, bún và miến dong càng nhanh khô và thơm ngon hơn. Vì thế, những ngày qua, dù nắng nóng gay gắt nhưng bà con làm nghề sản xuất bún khô, miến dong ở Minh Khai rất vui

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Hà Nội, nền nhiệt duy trì ở mức 37 độ C đến 39 độ C, thậm chí có thời điểm trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Thế nhưng, với người dân làng nghề xã Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nắng nóng càng kéo dài, bà con lại càng phấn khởi. Bởi lẽ, Minh Khai nổi tiếng với nghề làm bún, miến dong. Do đó, nếu nắng to thì bún, miến dong sẽ nhanh khô và thơm ngon hơn.