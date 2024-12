Vé chợ đen show Anh trai cao gấp 3-4 lần nhưng vẫn có người mua

TPO - Từ sáng sớm 7/12, nhiều khán giả concert Anh trai say hi có vé ở khu vực standing (khu đứng) xếp hàng để chờ vào sân, mong có vị trí đẹp. Đến chiều, lượng người đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày càng đông. Phe vé tích cực mời chào, vé chợ đen bị đẩy giá gấp 3-4 lần vé do ban tổ chức mở bán.