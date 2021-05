Vào tù vì lừa bán chốt của Công an phường giá 1,5 tỷ đồng

Ngày 18/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Đình Quang (SN 1979, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2016, Trần Đình Quang đã gặp Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi và Ban Quản lý chợ Hà Đông để hỏi chủ trương chuyển đổi gian ki ốt treo biển Công an phường Nguyễn Trãi tại chợ Hà Đông.

Đây là ki ốt do Công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng làm chốt đảm bảo an ninh trật tự tại chợ. Do vậy, các cơ quan đều trả lời Quang là không biết về chủ trương chuyển đổi đồng thời hướng dẫn bị can lên hỏi tại UBND quận Hà Đông.

Tháng 12/2016, Quang nói với chị Hà (ở Hà Nội) việc mình công tác tại Ban Quản lý dự án Tả ngạn Sông Hồng và đang được thuê gian ki ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông, trên cửa có treo biển “Công an chợ Hà Đông – Công an phường Nguyễn Trãi” với diện tích 42 m2.

Quang trao đổi và muốn bán ki ốt này cho chị Hà với giá 1,5 tỷ đồng vì công an có chủ trương chuyển đi chỗ khác.

Để chị Hà tin tưởng, Quang hứa sẽ có trách nhiệm lo thủ tục sang tên, chỉ cần chị đăng ký thành lập doanh nghiệp. Quang cũng nhờ một người đàn ông (không xác định được) mở khóa cho chị Hà vào xem ki ốt.

Sau đó, chị Hà đã đồng ý mua ki ốt với giá 1,5 tỷ đồng. Quang yêu cầu nạn nhân chuyển trước 500 triệu đồng đặt cọc để làm thủ tục sang tên và được đồng ý.

Tháng 3/2017, đến thời hạn chuyển nhượng và bàn giao gian ki ốt như cam kết với chị Hà nhưng do UBND quận Hà Đông không có chủ trương cho thuê hay chuyển đổi nên Quang nói với chị Hà là đang có vướng mắc một số thủ tục chưa xong, cần tiếp tục chờ đợi.

Đến tháng 9/2017, Quang vẫn không bàn giao được gian ki ốt cho chị Hà đồng thời chi tiêu hết số tiền 500 triệu đồng của chị.

Bị cáo Quang khai, sau khi làm việc với chị Hà đã cầm phong bì chứa 200 triệu đồng lên gặp một Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông để xin được thuê gian ki ốt nói trên. Tuy nhiên, lãnh đạo quận trả lời không thể quyết định việc này và không nhận phong bì.

Quá trình điều tra xác định, gian ki ốt nói trên là chốt đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ Hà Đông được giao cho Công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng và không được sử dụng sai mục đích hoặc cho thuê, mượn.

Tháng 11/2020, Trần Đình Quang đã trả lại cho chị Hà 450 triệu đồng và hiện còn chiếm đoạt của chị Hà số tiền 50 triệu đồng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.