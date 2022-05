Vàng trong nước tăng giá gần 6,5% kể từ đầu năm tới nay

TPO - Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, giá vàng trong nước tăng 6,48%. Giá vàng trong nước đang trụ vững sát mốc 70 triệu đồng/lượng.

Tổng Cục Thống kê cho biết, tháng 5/2022, giá vàng trong nước biến động cùng chiều giá vàng thế giới. Tính đến 25/5, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.845 USD/ounce, giảm 4,6% so với tháng 4/2022 do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng trở lại làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

“Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5/2022 giảm 0,52% so với tháng trước; tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 6,48%”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/5, giá vàng miếng trong nước được Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,5 – 69,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,65 – 69,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn của công ty này niêm yết ở mức 54,45 – 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, sáng ngày 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.851 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo thị giá hiện hành, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 52,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế phí). Mức giá này thấp hơn vàng trong nước khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 30/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.089 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD so với trước đó.

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.020 - 23.330 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Theo Tổng cục Thống kê, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào ngày 04/5/2022. Tính đến cuối tháng 5/2022, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 103,53 điểm, tăng 2,78 điểm so với tháng trước. Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.147 VND/USD.Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2022 tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 0,21% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 5 tháng đầu năm 2022 giảm 0,49%.