Vàng thế giới giảm giá, vàng trong nước vẫn neo 'cao ngất ngưởng'

TPO - Thị trường vàng thế giới đang rơi vào chu kỳ giảm giá. Đà giảm này do đồng USD tăng mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY, đo lường biến động đồng USD so với 6 đồng tiền chính trên thế giới, tăng vọt lên ngưỡng 99,5 điểm. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo giữ mức cao.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 7/4, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 68 - 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Công ty Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 68,1 - 68,75 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó. Sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.923 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce. Quy đổi theo giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 54,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước gần 14 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cao hơn khoảng 1,3% (tương đương 25 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Dù thị trường vàng thế giới đang rơi vào chu kỳ giảm, nhưng về dài hạn, thị trường kim loại quý vẫn được coi là một tài sản hấp dẫn đối với các ngân hàng trung ương đang tìm cách đa dạng hóa khỏi đồng USD. Trên thị trường tiền tệ, ngày 7/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.105 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại chững lại. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.700 - 22.100 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Bảng xếp hạng QS 2022: Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm lĩnh vực mới được xếp hạng Những điểm nhấn quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 11.000ha Quỳnh Nga