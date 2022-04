Vàng thế giới bật tăng, vẫn thấp hơn vàng trong nước 17,6 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch ngày 29/4, Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,4– 70,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 54,9 -55,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,25– 69,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Sáng 29/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.901 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 52,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng nhưng thấp hơn vàng trong nước gần 18 triệu đồng/lượng. ảnh minh hoạ

Một số nhà chiến lược thị trường đánh giá, do nhận thấy sự hỗ trợ vững chắc cho kim loại quý trong suốt thời gian còn lại của năm 2022 nên giá vàng có xu hướng tăng trở lại. Trong một báo cáo vừa được công bố, ông Marc Desormeaux, nhà kinh tế cấp cao tại Scotiabank, cho biết mặc dù giá vàng gần đây giảm hơn 5% so với mức 2.000 USD/ounce, nhưng vẫn dự báo đà tăng của vàng trong thời gian tới. Ngân hàng Canada hiện nhận thấy giá vàng trung bình trong năm vào khoảng 1.900 USD, tăng so với mức dự báo 1.800 USD trước đó.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm ngày 29/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.140 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.785 -23.095 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.