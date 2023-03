Văn Phú - Invest phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu ý nghĩa

Ngày 25/3/2023 vừa qua, Văn Phú - Invest đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại dự án The Terra - An Hưng, Hà Đông với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, thu về 300 đơn vị máu.

Trao giọt hồng nuôi mầm sống xanh

“Ngày thứ 7 sẻ chia” với thông điệp “Trao giọt hồng nuôi mầm sống xanh” là chương trình Hiến máu nhân đạo được tổ chức bởi Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest, phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện tại dự án The Terra - An Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Tham gia sự kiện có sự góp mặt của toàn thể cán bộ nhân viên Văn Phú - Invest, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương, đông đảo cư dân đang sinh sống tại dự án The Terra - An Hưng, cùng nhiều tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và người dân đang sinh hoạt, làm việc trên địa bàn. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được 300 đơn vị máu hiến tặng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Văn Phú - Invest đại diện cho chủ đầu tư dự án The Terra - An Hưng chia sẻ: “Trong hành trình 20 năm phát triển của mình, Văn Phú - Invest luôn xác định cần gắn chặt lợi ích của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ tương lai. Chương trình phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương lần này là một trong những hoạt động như vậy, với mong muốn sẽ có nhiều hơn trẻ em được cứu sống, có nhiều hơn những hy vọng được trao đi, để chúng ta có một tương lai tốt hơn, nơi những mầm xanh tiếp tục được vươn lên từ những giọt máu hồng chia sẻ.”

Bác sĩ Hà Thị Thanh Huyền – Trưởng khoa Truyền máu Bệnh viện Nhi Trung ương đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Văn Phú - Invest cùng các tình nguyện viên. Bác sĩ cho biết, trong thời gian vừa qua Bệnh viện Nhi Trung ương rơi vào tình trạng quá tải, thiếu máu nghiêm trọng. Do đó, có những thời điểm để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi, các y bác sĩ đã phải trực tiếp hiến máu. Vì vậy, chương trình này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người bệnh mà nó còn là sự động viên, khích lệ tinh thần và hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ nhân viên y tế.

Nhân rộng thêm những tấm lòng nhân ái

“Dù đã nhiều lần tham gia hiến máu nhưng lần hiến máu này thực sự đặc biệt đối với tôi, khi những giọt máu hiến tặng sẽ được dành cho trẻ nhỏ. Là một người mẹ, tôi hiểu, đồng cảm và thực sự xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh nguy kịch cần đến máu. Vì vậy, khi biết việc làm của mình có thể cứu sống một em bé nào đó, tôi sẵn sàng và cảm thấy hạnh phúc.”, chị Lê Hà Trang, một cư dân sinh sống tại dự án The Terra - An Hưng chia sẻ.

Cũng như chị Trang, anh Nguyễn Hoàng Hà, một cư dân tham gia hiến máu cho biết: “Tôi thấy thật vui vì có một chương trình ý nghĩa như thế này ngay tại tòa nhà tôi đang ở. Được biết mỗi một lần cho máu chúng ta có thể cứu sống được ba người. Với các bệnh nhi, một đơn vị máu thậm chí có thể cứu được 4 đến 5 em, tôi thấy rất tự hào. Cảm ơn Văn Phú - Invest đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, nó không chỉ giúp gắn kết cộng đồng dân cư nơi đây mà còn tạo điều kiện để chúng tôi làm được thêm nhiều điều tốt đẹp.”

Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động được Văn Phú - Invest quan tâm, tổ chức nhằm khuyến khích sự sẻ chia và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng tới đông đảo cán bộ - nhân viên cũng như cư dân sinh sống bên trong dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Trong hành trình 20 năm phát triển, Văn Phú - Invest cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như lập quỹ khuyến học, tặng học bổng, xây trường học, trung tâm bảo trợ xã hội… với mục tiêu chăm sóc cho thế hệ tương lai. Văn Phú - Invest đã nhiều lần nhận được bằng khen của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Bộ ban ngành về những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển chung của toàn xã hội.