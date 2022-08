Vận hành tuyến buýt kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây

TPO - Tuyến buýt liên tỉnh không trợ giá chính thức hoạt động với 54 chuyến/ngày từ bến xe Tân Phú (TPHCM) đi bến xe Tiền Giang, giá vé từ 12.000-70.000 đồng/lượt tùy theo cự ly di chuyển.

Ngày 10/8, Sở GTVT TPHCM đã tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt TPHCM – Tiền Giang.

Theo đó, tuyến hoạt động với 54 chuyến/ngày (từ 5h-18h) từ bến xe Tân Phú (TPHCM) đi bến xe Tiền Giang, giá vé từ 12.000-70.000 đồng/lượt tùy theo cự ly di chuyển. Riêng học sinh, sinh viên di chuyển trong nội tỉnh Long An, Tiền Giang và nội thành TPHCM giá vé 7.000 đồng/lượt. Mỗi chiếc buýt có 14 chỗ ngồi, 6 chỗ đứng, được đầu tư mới 100%.

Về lộ trình cụ thể (lượt đi), bến Xe buýt TPHCM (Tân Phú) - đường Trường Chinh - đường Cộng Hòa - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót- đường Trường Sơn - quay đầu theo bùng bình đầu đường Hồng Hà - đường Bạch Đằng - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Lý Thường Kiệt - đường Hồng Bàng - đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Bến Lức - Trung tâm Dịch Vụ hành chính công - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 50 - đường Hùng Vương - đường Rạch Gầm - đường Lý Thường Kiệt- Ấp Bắc – Bến Xe Tiền Giang.

Lộ trình (lượt về), bến Xe Tiền Giang - Ấp Bắc - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Rạch Gầm - đường Hùng Vương - Quốc lộ 50 - Quốc lộ 1A - Trung tâm Dịch Vụ hành chính công – Bến Lức - Quốc lộ 1A – đường Kinh Dương Vương - đường Hồng Bàng - đường Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót – đường Trường Sơn - quay đầu theo bùng bình đầu đường Hồng Hà - đường Bạch Đằng - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa - đường Trường Chinh - bến xe buýt Tân Phú.

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, tỉnh Long An và Tiền Giang là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, việc phát triển hệ thống vận tải hành khách kết nối giữa ba tỉnh TPHCM - Long An - Tiền Giang là xu thế tất yếu, phục vụ nhu cầu đi lại, làm việc, học tập, khám chữa bệnh của người dân của các địa phương.

“Việc triển khai mở mới các tuyến xe buýt liên tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân giữa các tỉnh với TPHCM và ngược lại, đảm bảo việc kết nối vùng được thuận tiện, thúc đẩy quá trình phát triển hệ thống giao thông bền vững, văn minh góp phần giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, tuyến xe buýt này sẽ góp phần giải quyết ùn tắc ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, kết nối hành khách về Bến xe Miền Tây và các tỉnh lân cận. Trên cơ sở đánh giá hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh, dự kiến trong thời thời gian tới TPHCM sẽ mở thêm 16 tuyến buýt mới”- ông Trần Quang Lâm cho biết.