TPO - Giai đoạn 2020-2022, Cục Chính trị Quân khu 1 và 6 Tỉnh Đoàn trên địa bàn đã phối hợp vận động hơn 41.000 thanh niên nhập ngũ; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 12.000 lượt chiến sĩ xuất ngũ.

Cục Chính trị Quân khu 1 và Tỉnh Đoàn Bắc Giang vừa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu với các tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2020-2022.

Hội do Đại tá La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phối hợp và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên chủ trì. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội và 6 Tỉnh Đoàn (Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên)…

Giai đoạn 2020-2022, công tác phối hợp đã thường xuyên bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chỉ huy, chính quyền địa phương, cơ quan nghiệp vụ cấp trên và thực tiễn cơ sở; tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở nhiều địa phương, đơn vị có bước chuyển biến mới, vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Các tỉnh Đoàn đã phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn Quân khu tổ chức được gần 4.000 buổi tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia ở các cấp, thu hút trên 316.000 lượt ĐVTN tham gia.

Đồng thời phối hợp vận động hơn 41.000 thanh niên nhập ngũ, trong đó có trên 17.600 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân khu 1. Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 12.000 lượt chiến sĩ xuất ngũ.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà hơn 17.400 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 8,1 tỷ đồng; tặng quà cho gần 54.000 học sinh nghèo vượt khó với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng.

Các đơn vị cũng phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động củng cố, làm mới trên 466km kênh mương nội đồng, xây dựng gần 9.000 công trình nông thôn mới; có trên 123 nghìn cán bộ, ĐVTN tăng cường tham gia các hoạt động phòng chống COVID-19 khi dịch bùng phát. Kết nạp hơn 67.200 đoàn viên mới; bồi dưỡng hơn 14.000 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng; đề nghị kết nạp hơn 9.600 đảng viên.

Thông qua hoạt động phối hợp, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu, các đơn vị Quân đội trên địa bàn và địa phương ngày càng phát triển; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, xây dựng cơ sở chính trị xã hội địa phương, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Quân khu.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, các tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu và Tổng công ty MobiFone tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Số hóa Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm” và gắn biển công trình thanh niên “Hàng cây hoa ban” vào khu di tích Chùa Vĩnh Nghiêm.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 cho rằng, để thực hiện tốt công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động trong giai đoạn 2022-2024, các đơn vị cần tiếp tục giáo dục cho ĐVTN về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị và địa phương. Phấn đấu 100% tổ chức Đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp; tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, thành nền nếp, chế độ giữa đơn vị và tổ chức Đoàn địa phương để tổ chức các phong trào hoạt động mang lại ý nghĩa chính trị, xã hội hiệu quả cao.