Vắc-xin “made in Việt Nam” hiệu quả đến đâu?

TPO - Theo các chuyên gia y tế, hiệu quả của vắc xin Nanocovax do Việt Nam sản xuất chưa tính được, tuy nhiên chỉ số đáp ứng miễn dịch ở huyết thanh của người tiêm cao hơn so với huyết thanh của người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.

Chiều 20/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch – vắc xin made in Việt Nam”.

Theo TS Đỗ Minh Sĩ – Giám đốc nghiên cứu phát triển Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen, hiện nay có 3 loại vắc xin COVID-19 chính đang được nghiên cứu và phát triển là vắc xin mRNA, vắc xin tiểu đơn vị protein và vắc xin véc-tơ.

Ông Sĩ cho hay, Công ty Nanogen đã nghiên cứu thành công dự tuyển vắc xin dựa trên S-protein. Có thể nhược điểm của việc phát triển loại vắc xin này là vấn đề thời gian vì phải tạo dòng và chọn lọc trên tế bào, nhưng ưu điểm lớn nhất là độ an toàn cao, có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch tốt.

“Tính đến thời điểm hiện tại, dựa trên kết quả thử nghiệm có thể đánh giá về mức độ an toàn thì vắc-xin Nanocovax tương đối an toàn, các tình nguyện viên khi tiêm đa số có phản ứng nhẹ hoặc không phản ứng phụ. Hiệu quả của vắc-xin chưa tính được, tuy nhiên chỉ số đáp ứng miễn dịch ở huyết thanh của người tiêm vắc-xin Nanocovax cao hơn so với huyết thanh của người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh” -TS Đỗ Minh Sĩ nói.

Các chuyên gia kiều bào chia sẻ thông tin trong chiều 20/8

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công nghệ cho tất cả các nước nghèo nếu họ có nhu cầu và có khả năng sản xuất. Mặt khác, chúng tôi hướng tới chuyện phải đưa sản phẩm ra thế giới. Chúng tôi đang có đối tác ở Ấn Độ và Hàn Quốc.” – TS Đỗ Minh Sĩ chia sẻ.

TS Nguyễn Hữu Huân (kiều bào Mỹ) cho rằng, về cơ sở khoa học, các vắc xin dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp là an toàn. Kết quả thử nghiệm của các vắc xin COVID-19 đang được sử dụng trên thế giới đều cho thấy kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 phù hợp với kết quả giai đoạn 1 và 2 (tác dụng bảo vệ liên quan trực tiếp đến kháng thể trung hòa). Nanocovax tạo kháng thể trung hòa tốt (kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 đã cho thấy).

GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn (Kiều bào Pháp) - Bệnh viện Trung Ương Cochin, Đại học Y Nha dược Paris cho rằng, tiêm vắc xin là cách nhanh và an toàn nhất để đạt được miễn dịch cộng đồng, giúp chúng ta quay lại với cuộc sống bình thường và tránh sự xuất hiện của những biến chủng mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao các ý kiến từ các chuyên gia kiều bào

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch bệnh, chia làm 2 giai đoạn (từ 15-31/8 và từ 1-15/9). Mỗi giai đoạn có xác định nhiệm vụ cụ thể và TPHCM quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá, việc đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin có ý nghĩa quyết định trong chiến lược phòng chống dịch COVID-19. TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để sớm đạt mục tiêu bao phủ 70% vắc-xin cho người có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.

Trong cuộc họp ngày 23/7 với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các công ty đang phát triển vaccine tại Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Y tế cho biết thời gian tới sẽ có 4 vắc xin sản xuất tại Việt Nam. Trong đó có 2 sản phẩm nội địa và 2 sản phẩm Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ. Đối với vắc xin nội địa, hiện có 2 ứng viên đang thử nghiệm lâm sàng là vắc-xin Nanocovax của Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen và vắc xin Covivac của Viện Vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang.